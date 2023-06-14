穎崴高雄二廠新廠落成 將帶來10億以上年產值

半導體介面測試大廠穎崴科技，因應全球5G、AI、HPC與車用晶片持續成長，帶動強勁的高階半導體測試需求，前年斥資新台幣32.5億元，在楠梓科技產業區投資興建高雄二廠，今日落成啟用。高市經發局說，穎崴的新廠預計可為高雄帶來近1000個就業機會，以及10億元以上的年產值。

穎崴科技董事長王嘉煌表示，公司看好5G、AI、HPC與車用晶片等產業持續成長，帶動高階半導體測試需求強勁，決定斥資新臺幣32.5億元，在高雄楠梓科技產業園區投資興建半導體高階製造中心，新廠開張後，公司自製探針的月產能將在2年內提高到300萬支的水準，而探針自製率有機會拉升到5成。

王嘉煌說，公司也積極推行智慧製造，除利用AI影像辨識技術外，亦自行研發自動裝針、換針機，有望進一步強化製程並提高生產效率。

高市經發局長廖泰翔說，市府成立「投資高雄事務所」，提供投資企業客製化單一窗口服務，不論在行政協助、單位協調等方面，都以專人專案的方式，全程陪伴並協助廠商解決問題，企業在高雄的投資如果遭遇任何疑難雜症，市府都會是最堅強的後盾，讓市府來為大家服務，投資台灣首選高雄。

高雄市副秘書長王啟川說，高雄在5G、AI、HPC與車用晶片等持續成長，半導體介面測試發展可期，可與包含台積電(TSMC)、超微(AMD)、輝達(NVIDIA)等龍頭大廠，共同協助台灣半導體產業有更好的發展。

王啟川表示，高雄的「半導體S廊帶」已形塑完整產業生態系，為高雄產業轉型帶來關鍵性的成長。除生產端外，應用端的建構更是不可或缺，市府在6月3日攜手行政院正式啟動「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，以擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出等四個擴大，將5G AIoT擴展至高雄特色產業，完備半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業，有望吸引更多人工智慧相關產業落腳，呼籲更多科技大廠，趁早加碼投資高雄。