獨家／華碩組織大整併驚傳裁員 公司：沒有根據的傳聞
市場傳出，PC品牌大廠華碩（2357）進行組織大調整，規劃商用團隊與智慧手機部門合併，同時電競部門也將與個人電腦團隊整併，在事業體整併執行下，後續將有不少員工遭到裁撤，預計第一波將於明（15）日開始執行。對此，華碩回應，此為沒有根據的傳聞。
華碩近期進行組織調整，市場盛傳，電競事業與個人電腦系統事業部合併，智慧手機部門則與商用團隊合併。
針對裁員消息，華碩發言體系表示，此為沒有根據的傳聞。
華碩表示，商用團隊與智慧手機部門將維持各自獨立運作，並不會合併，但兩事業體主管皆為張凱舜負責。但確實電競事業群將與個人電腦團隊（消費性產品）目前朝整併方向進行。
不過，由於電競事業群將與個人電腦團隊朝合併方向走，在不少職位重複下，華碩勢必將進行一波組織精簡，市場盛傳，華碩近期已展開優退行動，首先針對經理級以上職員實施，預計第一波將於明（15）日開始執行。
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