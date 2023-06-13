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台積營收市占 首季逆勢破6成
集邦科技昨天發布調查報告指出，受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，全球前十大晶圓代工廠首季營收都衰退，季跌幅達百分之十八點六、約二七三億美元。集邦預期，第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌，但季跌幅會較第一季收斂。
集邦指出，台積電首季營收雖季減百分之十六點二，市占卻較去年第四季的百分之五十八點四成長，躍升至百分之六十點一，仍穩居龍頭。不過，三家台廠包括聯電、力積電及世界先進排名都下滑；聯電被格羅方德（GlobalFoundries）超越，退至第四；力積電和世界先進分居第八及第九名。被英特爾收購的高塔半導體（Tower），首季超越力積電及世界，登上第七名。
集邦調查報告顯示，第一季前十大晶圓代工業者產能利用率及出貨均下跌，台積電第一季營收一六七點四億美元、季減百分之十六點二，由於筆電、智慧型手機等主流應用需求疲弱，七／六奈米及五／四奈米產能利用率明顯下跌。台積電第二季可望短暫受惠於急單需求，但產能利用率持續低迷，預期第二季營收仍會衰退，季跌幅較第一季收斂。
排名緊追台積電的三星首季營收占比百分之十二。
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