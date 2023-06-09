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群聯執行長潘健成：上游供應商面臨虧損 再降價有限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299） 今（9）日公布2023年5月營運結果，單月營收32.02億元，月減近5%。執行長潘健成表示，在上游供應商已經面臨巨額的虧損，再降價的空間非常有限，唯一的變數仍在需求方面的動能。

潘健成指出，群聯五月份的營收雖然下滑，但NAND儲存總位元數出貨量（NAND Storage Total Bit Shipments）有上升約30%的年增率，換言之，各種NAND應用有因NAND價格相對低廉，持續在提升儲存容量（NAND Storage Capacity），對整體NAND供需平衡將有所助益。

潘健成進一步說，由於全球大環境經濟狀況不佳，終端客戶與消費者縮減支出，導致全球客戶對未來前景需求採取比較保守的態度，不敢積極備料或是大幅升級產品規格，讓原本預估應為傳統旺季的第3季，需觀察系統客戶備料的需求狀況。

潘健成補充，公司在研發與技術的投資維持既有的步調，包含這次在Computex首次曝光的全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less client SSD controller PS5031-E31T，以及全球首款支援3600MT/s速度的3D NAND的PCIe 4.0 DRAM-Less client SSD controller PS5027-E27T，都將是群聯掌握下一波景氣回溫的最佳利器。

NAND 潘健成 群聯

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