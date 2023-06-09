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華碩施崇棠 稱讚蘋果MR裝置使用者體驗

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日舉行股東會，華碩董事長施崇棠提起蘋果首款MR裝置「Vision Pro」，他形容，自己一看到產品就覺得很厲害，蘋果把使用者體驗做的很徹底，該考慮的都考慮到了，此外，針對電競布局，施崇棠強調，華碩在該領域一直做的不錯，對近期推出的電競掌機「ROG ALLY」非常有信心，整體來看，對華碩而言，電競還是成長性領域。

小股東在股東會上建議，華碩開發能執行所有智慧手機功能的智慧手錶，對此，施崇棠回應，智慧手機現在產業越來越像紅海，但各種不同產品有先天上物理的限制。

話鋒一轉，施崇棠提起蘋果，他說，最近蘋果推出3,000多美元的產品（MR裝置「Vision Pro」），採用 Micro OLED技術，我一看覺得很厲害，抓的趨勢準準準，把使用者體驗做的很徹底，把該考慮的都考慮到了，「等於是你使用上是蓋住（戴上裝置），但看到的就好像真實外面世界一樣。」 解析度非常高。

此外，媒體提問，華碩集團在元宇宙上的布局及進展，對此，施崇棠表示，當初華碩內部認為，除了人工智慧之外，元宇宙也是非常熱門的領域，但華碩一直不是在看元宇宙，而是認為這是一個數位化轉型的過程。

針對華碩在電競領域布局，施崇棠指出，華碩在該領域一直做的不錯，競爭力不斷的提升，近期也推出電競掌機「ROG ALLY」。他分析，如果從軟體遊戲的角度來看，ROG ALLY 因為有微軟 Xbox Game Pass 服務加持，因此相對同業產品「Steam Deck」有優勢，華碩 ROG ALLY 不管在功能或體驗上都下了很大的功夫，對該產品非常有信心。

至於華碩電競未來的變化，他強調，電競還是一個很強的需求， 在還沒有真正變到元宇宙之前，在華碩來看，電競還是成長性領域，所以華碩持續積極布局，電競業務是華碩蠻有信心的領域。

華碩 電競 施崇棠

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