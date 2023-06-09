獨家／華碩導入內部碳定價 為何跟客戶收錢 還能助攻商用機？

華碩率先推出全台首款碳中和筆電ExpertBook B9，6月更導入內部碳定價（ICP）機制，每公斤碳價將連動歐盟碳邊境調整機制CBAM定價，未來，每一台華碩商用筆電都將標示碳足跡（碳排）數據，並提供碳權給商用客戶選擇抵換，一次看懂為何華碩認為賣「碳權」可以助攻商用筆電業務強攻？

碳定價三目的 賣碳權助攻商用筆電

一台14吋筆電平均碳足跡（生命週期總碳排）約350~400公斤，透過提高能源使用效率30%，同時大力採用環保材料如回收鋁及再生塑膠等，將碳排降至200~220公斤，但3C產品光靠節能跟材料上的努力仍有極限，目前技術的演進筆電碳排仍難以降至200公斤以下，考量部分商用筆電客戶需要零碳足跡筆電，華碩也成為台灣第一家推出Carbon Partner Services（碳合作夥伴服務）的品牌。

除此之外，華碩也在第2季度導入碳定價機制（ICP），在內部管理報表上彰顯各產品事業群「碳成本」影響獲利數。共同執行長胡書賓表示，「我們要及早預備！讓各事業部將碳足跡轉換為碳費成本，促使企業內部改變行為，提醒產品設計應該想方設法地降低碳足跡。」

永續長吳澤欣指出，碳定價有三種目的，分別是驅動低碳投資、提高能源使用效率、改變內部行為，華碩的碳價將連動國際的強制性法令碳價，也就是歐盟碳邊境調整機制CBAM碳定價。由於CBAM憑證價格未來會根據碳排放交易系統（ETS）價格以公式計算，今年2月ETS碳價最高衝破100歐元，現在也穩住在85歐元，換言之，本季度各事業群內部製作獨立財報時就將根據CBAM憑證當季度價格計算碳費，模擬如何降低碳風險。

但CBAM價格起起伏伏，相對台達電以每公斤錨定為300美元複雜，為何華碩要用此計價？「用CBAM碳權價格是對標國際行情，一方面因為這是真實價格，二方面是讓部門實際感受外部世界怎麼決定碳價的，是比較務實的做法。」胡書賓解釋。

不過，目前華碩的內部碳定價機制還未要求各部門實際繳出碳費。胡書賓表示，內部會分兩階段作業，避免一次到位衝擊過大，第一階段是努力降低碳足跡後，要求各事業群將碳列為成本，但還不用實際繳交，配合公司提供的工具跟基礎環境到位，預計第一階段碳價上路滿一年後，會評估第二階段實際開徵收內部碳費，至於屆時是以何種價格機制（未必仍連動CBAM碳定價）收費尚未決定。

為「碳抵換」建立碳權庫 績效勾稽商用部門

而回到華碩創台灣之先推出碳抵換方案，為何跟客戶收碳費，反而有助於商用電腦業務？胡書賓表示，理由有二：首先華碩商用筆電在市場上布局比同業晚，但在永續議題上則跟對手都在同一個起跑點上，若善用工具有機會跑第一，其次，是來自歐洲客戶的需求日益急切。

胡書賓表示，華碩不斷收到歐洲地區詢問碳足跡及碳權的訊息，尤其以北歐客戶最為著急，因此華碩華碩永續暨綠色品質管理中心決發動提供商務客戶完整的碳抵換服務，讓在意買零碳排電腦的客戶可以買碳權抵換，每買一台華碩商用筆電的同時，取得一張「碳抵換書」，證明此台筆電完整生命週期為零碳排。

為年底碳抵換服務上路，華碩永續暨綠色品質管理中心也將有專人針對CBAM碳價進行分析追蹤，初步先預估商用機銷量5~10%建立碳權存量，以服務選用碳抵換的客戶，先列為費用，而未來碳權也可能會資產化。

相對亞洲同業也有類似碳權銷售服務，「我們專注高品質自願性碳權，以自然為本」吳澤欣表示。

「北歐在環保永續上走得很前面，各國都有電腦可維修指數作為企業採購依歸，我們除盡最大努力將產品設計模組化，提高維修容易度，比方電池模組標準化，讓各機型通用。」胡書賓說。

永續長吳澤欣補充，目前國際41國的政府及企業資訊設備採購都使用綠色採購規範，比方台灣的政府標案要對具環保標章的機種給予高出10%價差的空間，大型企業採購也陸續跟進，也因此，華碩商用機未來將全面根據符合國際環保標章揭露碳足跡，取得EPEAT最高等級金牌認證，華碩認為將利於提高在政府及教育採購市場競爭力。