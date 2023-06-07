企業跨境布局 KPMG：善用併購擴張版圖

台灣玉山科技協會與KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今（7）日共同舉辦「2023玉山安侯論壇：板塊挪移新賽局–跨境產業鏈布局關鍵策略」，KPMG安侯建業主席陳俊光建議，企業應善用併購策略擴張集團版圖，並透過數據賦能合理分配資源，才能使企業持續在變革的環境中穩步前行。

論壇由玉山科技協會理事長童子賢及KPMG安侯建業主席陳俊光主持，並邀請經濟部投資處處長張銘斌、中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈、和碩科技（4938）總經理暨執行長鄭光志、技嘉科技（2376）製造事業群總經理孟憲明及KPMG多位專家團隊，一同剖析全球供應鏈韌性布局與因應策略，探討如何在瞬息萬變的環境下掌握風險及保有前瞻思維。

陳俊光說明，近年來全球歷經供應鏈衝擊、地緣政治情勢多變，企業所面臨的挑戰愈加難以預測，為因應市場變局、減緩衝擊與影響，企業需保有靈活的配置以抵禦市場的波動。目前全球各大企業已積極制定策略，透過跨境投資、人才與風險管理、增加供應鏈地域多樣性等，更彈性的面對不確定的國際政經局勢以及鍛造企業韌性力。

張銘斌表示，自2016年政府推動新南向政策以來，2022年台灣企業對新南向國家投資額52.72億美元，較2016年23.8億美元成長121.4%，首度超越對中國大陸投資之50.46億美元。過去台商投資布局以越南、泰國、印尼居多，近年在新加坡也逐漸出現投資半導體產業的案件，而為了因應歐美國家終端市場需求，台商也開始積極評估前往印度投資設廠。

徐遵慈分析全球供應鏈持續重組，各大國家積極實施戰略布局，如：歐盟採取開放性戰略自主、美國從企業回流到友岸外包、越南加速產業在地化等，並建立起產品自主供應鏈；然而，跨國企業為分散風險，越來越多廠商戰略性分散供應鏈，加速生產分區、分流東南亞布局，台灣也成為全球供應鏈的一環。徐遵慈也建議，台商應持續關注全球氣候行動與綠色轉型、勞動人權議題，以及國家核心關鍵技術之保護議題，以強化台商與各國供應鏈合作可能性。

鄭光志說明全球化管理的新課題，和碩科技已在墨西哥、印度、越南、印尼四個國家工廠部署超過2萬人，2018年開始至印尼設廠，印尼廠2020年啟用，2021年前進越南，印度、墨西哥則在2022年啟用，如今全球化如火如荼的展開，但實際執行上仍需要時間文火慢煮。他認為，在全球化管理的課題上，供應鏈的建立與重新佈署、取得重要人才與融合、分散與區域化的協同運作，都是電子業全球布局必須面對的挑戰，才能夠決定全球布局據點的最佳營運模式。