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鴻海旗下富智捷 出貨台灣第一套全自主研發ADAS先進輔助駕駛系統

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MobileDrive（富智捷）ADAS先進輔助駕駛系統針對亞洲交通情境進行本地化的功能開發及驗證，有效解決台灣車道線不明確、機車鑽車縫與旁車切入或切出車道等問題。富智捷／提供
MobileDrive（富智捷）ADAS先進輔助駕駛系統針對亞洲交通情境進行本地化的功能開發及驗證，有效解決台灣車道線不明確、機車鑽車縫與旁車切入或切出車道等問題。富智捷／提供

鴻海（2317）旗下MobileDrive（富智捷）今（7）日宣布其ADAS（Advanced Driver Assistance Systems）先進輔助駕駛系統已實現量產出貨，作為首套臺灣團隊全自主研發的ADAS產品，目前已配備於台灣汽車品牌LUXGEN（納智捷）的多功能旗艦休旅URX NEO車系上，不僅在去年底該車型甫發布時引發熱烈討論，在車主實際使用後更獲得一致好評。

目前在LUXGEN URX NEO上，所搭載的為富智捷ADAS先進輔助駕駛系統，具備全速域ACC主動式巡航跟車功能（Adaptive Cruise Control）。此系統可協助駕駛實現「自動跟車」，系統通過自動加減速來調整與前車間距，讓行車安全更為升級。相較於過往的非全速域ACC而言，其作動範圍更廣，不僅在中高速行駛的狀況下能夠作用，亦支援車速0公里以上之低速跟車，在壅擠的市區和塞車的狀況下也都可以跟車到停再起步，適用路況更為多元。

在整體開發流程中，富智捷不僅嚴格遵循已通過的ISO26262及ASPICE規範，也藉由導入MBSE框架開發演算法和進行軟體設計，提升車輛對於重保安件（Safety-Critical System）高安全性的要求，並加速達到「Time To Market」的策略目標。而在模擬驗證階段，富智捷早已運用生成式AI（Generative AI）技術，透過創建豐富多元的路況模擬來訓練及驗證ADAS系統功能，擴大產品的使用場域並提升行車的安全性，同時確保符合完整的系統測試驗證（V&V-Verification & Validation）程序。

富智捷技術長徐宏民表示，「很高興台灣第一套全自主研發的ADAS產品能夠獲得使用者相當好的評價。富智捷除了運用AI不斷提升智能輔助駕駛的技術水平外，也結合地利之便，善用台灣複雜的路況來優化車輛感知與車輛安全操控等功能。富智捷目前也持續耕耘海外，未來一定能讓台灣的ADAS軟硬體技術走出台灣，被國際看見。」

相較於歐美大廠，富智捷擁有熟悉亞洲路況的專業研發團隊，因此也特別針對亞洲獨特的交通情境進行本地化的功能開發及驗證。富智捷的系統能夠更加適應亞洲複雜且多維度的交通場域，並利用視覺及雷達互補的特性優化感知功能，調校出最舒適的駕駛體驗感受。

舉例而言，在台灣，車道線不明確、機車鑽車縫與旁車切入或切出車道等問題，經常造成駕駛者困擾，富智捷透過前瞻感知器融合技術與大量模擬情境的訓練，讓車輛能夠精準辨識出不同的情形並立即作出調整，真正「看懂」台灣複雜路況，提供更安全的保護。

AI 納智捷 塞車

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