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台灣與斯洛伐克簽署MOU 深化雙方合作夥伴關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部指出，我國與斯洛伐克於6日進行「第三屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」（Protocol of The 3rd Session of The Taiwanese-Slovak Commission on Economic Cooperation）及瞭解備忘錄（MOU）簽署儀式，除成果宣言外，雙方共簽署八項協議，並宣布台杉公司運用中東歐基金投資斯國公司，為雙方在經貿、醫衛、文化、半導體、校際合作等領域的交流合作奠定良好基礎。

簽署儀式由外交部長吳釗燮、斯國經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）、國家發展委員會主任委員龔明鑫、衛福部長薛瑞元分別致詞並擔任儀式見證人。

吳釗燮在簽署儀式時表示，今(2023)年是台斯互設辦事處20週年紀念，感謝斯洛伐克這次由史維茲政務次長率團來台，與我方進行第三屆跨部會經濟合作諮商會議，同時感謝斯國外交部經濟暨發展合作總司長Lucia Kiss線上參與簽署儀式。

外交部說，台斯雙方在6月6日共簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」、「文化合作瞭解備忘錄」、「技術服務暨授權協定」、「功率共同研究瞭解備忘錄」與「電動車混和式逆變器開發合作瞭解備忘錄」等5項協議。此外，中山、中央、元智3所大學管理學院，分別與斯國考麥斯基大學管院簽署合作瞭解備忘錄。龔主委並宣布，中東歐投資基金月底將對斯國完成第二項投資案，投資斯國智慧城市公司Sensoneo共300萬歐元。

台灣與斯國為理念相近夥伴，雙邊在各項領域合作成果豐碩。兩國將依據成果宣言於明(2024)年在斯洛伐克舉辦第四屆諮商會議，期盼在既有成果下，進一步深化經濟投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作，提升台斯緊密夥伴關係，共同增進全球民主夥伴的團結與韌性。

斯洛伐克 中東

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