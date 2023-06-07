首季半導體設備268億美元 季減3%

SEMI國際半導體產業協會今日公布《全球半導體設備市場報告》，2023年第1季全球半導體設備出貨金額較去年同期成長9%，達268億美元，出貨金額季成長率則略減3%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，儘管半導體產業受總體經濟局勢等因素影響與挑戰，第1季的半導體設備營收依然穩健成長。長期策略投資的基本面仍然暢旺，以支持人工智慧、汽車和其他成長中應用的重大技術發展。

在區域部分，北美市場受惠美國晶片法案激勵，首季設備出貨金額季增51%、年增50%；歐洲也季增4%、年增19%。其餘各區域都呈現衰退。不過，台灣仍獨占鰲頭，穩居全球設備採購龍頭，因各廠縮減資本支出，呈現季減13%，但年增仍達42%。

中國受美中科技戰影響，呈現季減8%、 年減23%，排名第二名。南韓排名第三，設備出貨金額季減3%、年增9%。