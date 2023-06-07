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三星總部證實 次世代折疊機將於7月下旬亮相

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
外電指出，三星（Samsung）今日在韓國總部首度證實，每半年一次的Galaxy Unpacked活動將在7月下旬首爾舉辦，並於當天對外發表新款折疊機Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5。路透
外電指出，三星（Samsung）今日在韓國總部首度證實，每半年一次的Galaxy Unpacked活動將在7月下旬首爾舉辦，並於當天對外發表新款折疊機Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5。路透

根據外電指出，智慧手機大廠三星（Samsung）今（7）日在韓國總部首度證實，每半年一次的 Galaxy Unpacked 活動將在7月下旬首爾舉辦，並於當天對外發表新款折疊機 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5，而發表新品的時間點則與先前市場傳聞不謀而合，按照過往經驗，Galaxy Unpacked新機發布會和產品正式上市時間通常相差約一個月，因此預計新一代折疊機在8月中旬或下旬正式開賣。

據傳聞，今年三星 Galaxy Z Flip 5 新機除了內部螢幕邊框「極致窄」設計，讓螢幕更大以外，外部也搭載二個外螢幕，外觀則使用直邊邊框以及圓角設計，並且在特殊設計加持下，能夠完全折疊平放，滿足用戶更多元的使用情境。

至於 Galaxy Z Fold 5 方面，雖外觀並未有太大變化，但機身比前一代窄0.2mm，同時配備新的鉸鏈系統，其主要功能是能大幅度減少螢幕折痕，而且可讓機身變得更輕薄。此外，三星二款折疊新機均將採用高通特別為三星客製化的驍龍 8 Gen 2 for Galaxy，與今年上半年三星旗艦機 Galaxy S23 系列所採用的一致，不過此特規處理器，則比一般驍龍8 Gen 2進行些許超頻，讓效能有所提升。

三星 螢幕

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