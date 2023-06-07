四大電子代工攜CakeResume 布局軟硬體、推招募特輯

全球景氣開始復甦，電子業也從去年第4季谷底逐步回神，國際人才平台（CakeResume）宣布，攜手國內各大電子代工廠推出主題職缺特輯，其中連2022年上榜「全球 500 大企業」的廣達電腦、和碩集團、緯創資通、仁寶電腦等全數在列，職缺種類包括「軟硬體、PM、UIUX、人資」等，邀請大家前來投遞履歷，一起來搶高薪。

CakeResume為2016年成立於台灣的國際級人才平台，秉持著「連結頂尖人才與企業」的理念，打造容易上手的線上履歷編輯工具，並發展為擁有求職、徵才及社群功能，除了擁有好用的線上履歷編輯功能，在台灣也已是知名的人才平台，目前已累積高達300萬份履歷、5000多家企業刊登職缺，其中包括「軟體、半導體、設計、工程研發、金融、製造」等熱門職務類別皆有職缺、相當豐富。

國內電子代工業者們於「電子代工廠特輯」中刊載的職缺種類相當豐富，其中，和碩聯合科技祭出「PM、人資、軟體、硬體」等職缺；而仁寶電腦則開出「UI / UX、PM、人資、軟體、硬體」缺額，另外，廣達電腦也積極招募「業務、硬體、軟體」人才，英業達則力邀「PM、業務、軟體、硬體」人才加入，而緯創資通開出的職缺包括「UI / UX、PM、軟體、硬體」等。