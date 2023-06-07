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全球布局 台積晶片將採區域訂價

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電在亞利桑那州晶圓廠今年3月進行移機。美國總統拜登親臨參訪。路透
台積電在亞利桑那州晶圓廠今年3月進行移機。美國總統拜登親臨參訪。路透

台積電繼美國亞利桑納州廠設廠後，台積電董事長劉德音昨天證實將評估在日本設立第二座晶圓廠，仍會鎖定特殊製程，但設廠土地尚未取得，正與日本政府協商；德國廠則因供應鏈聚落缺乏工人短缺等兩大疑慮與德國政府協商，雖德國政府及合資夥伴允諾全力協助，但還有很大鴻溝（gap）。但總裁魏哲家表示，三奈米以下，包括二奈米及一點四奈米，都會根留台灣。

劉德音昨天在股東會說明赴美國設廠的原因，他表示，二○一八年客戶提出他們的晶片很多應用在國防及基礎建設及ＡＩ應用領域，希望能在美國有生產的選擇，這是當時台積電決定去美國設廠的原因之一。台積電同時覺得如何在未來十到廿年維持全球領先地位，這就跟人才有關。

劉德音說，台積電去美國設廠，不只是考慮成本，還包括公司更長遠的方向。

近來外界有不少對台積電企業文化、工時的質疑聲浪，劉德音昨坦承，台積電推動多元化的工作環境，但某些員工管理能力還不足，在管理方面有些困擾，台積電正在學習管理世界的人才。

劉德音強調，全球半導體供應鏈區域化後，如果沒有提供更高或被客戶認定更高的價值，投資或直接在當地供應晶片就不會成立，而未來台積電全球布局，也會根據不同區域做出彈性訂價，換句話說美國製的晶片，將會比台灣貴。

劉德音並首度證實打算在日本評估蓋第二個晶圓廠的消息，他說，台積電在熊本蓋完在日本第一個廠後，沒有多餘土地蓋第二座，因此正與日本政府協商解決土地問題，但未來製程仍會鎖定特殊製程。

至於德國廠，他表示，德國政府及歐洲國家爭取態度更積極，台積電派遣考察團提出缺乏供應鏈聚落及工廠人力等兩大疑慮，德國政府和合資夥伴會協助建立及解決，但雙方還有很大鴻溝；台積電正與德國政府討論補助金額，也派人前往協助，前提是「不要有條件」。

台積電 德國 美國

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