聯發科cPE全球市占超過五成 領軍市場搶得先機

隨著全球5G固定無線接取（FWA）服務逐漸遍地開花，促使最後一哩寬頻網路服務的用戶終端設備（CPE）後勢看好，IC設計大廠聯發科（2454）今（6）日宣布，攜手國際多家網通CPE生態圈夥伴，以高性能的連網技術為核心，支援持續成長的 5G CPE生態系統，拓展寬頻應用場景，建立強有力的生態系統合作夥伴關係，近年更為台灣締造超過新台幣600億元的產值，成為全球一線客戶及國際電信運營商的夥伴，顯現了台灣網通領域的強大實力。

聯發科表示，該公司從5G thin modem發展之初就參與布局，在全球矚目的5G固定無線CPE、行動網卡、連網PC、MiFi等領域穩定成長，獲利表現亮眼。不僅擁有技術與產品的領先，更在產業生態推動上與全球夥伴密切合作，攜手展現5G寬頻方案價值，在與全球一線網通廠商包括NEC Platforms、Nokia、中磊、仁寶、合勤、亞旭、啓碁、富士康工業互聯網/富智康、智易、廣達等深度合作上，歷經不斷耕耘累積，締造全球市場滲透率已超過五成、北美市場六成的亮眼成績，合作的對象包含北美、 歐洲與亞洲等一線國際大型電信業者。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示：「建構完整5G CPE生態圈是聯發科在拓展業務、擴大應用產品的重要營運策略之一。期許隨CPE市場的擴大，聯發科技能與生態圈夥伴一起提供用戶最佳5G寬頻方案。」徐敬全進一步表示：「聯發科技廣泛的 5G 解決方案，為多項智慧終端產品實現暢快5G連網體驗。透過與聯發科技高速、穩定、高能效的連網能力，結合生態圈夥伴的創新技術及產品設計，繼續致力於讓消費者充分體驗快速可靠的5G連網優勢。」

聯發科憑藉創新的連網技術，將高性能與廣域覆蓋的優勢導入CPE設備裝置。其單晶片T830技術解決方案，相較對手兩組晶片組合的結構更為優化，讓使用者享受超越業界的性能與能效表現。對於設備製造商而言，高度整合的簡潔設計也可大幅節省功耗並減少開發時間和成本。T830解決方案協助客戶以及合作夥伴開發商建立產業價值鏈的長期競爭優勢。

5G時代來臨，基礎網路升級帶動5G FWA CPE的產品需求，在布建或維護成本上更具優勢，並有助於郊區社區網路覆蓋，減少數位落差。除了用於家庭和中小企業之外，還可用於企業專線、自動化遠距傳輸等工業製造業領域，皆可快速部署、無需佈線，為企業、工業應用場景的大網路容量和低時延極致性能需求提供全新的選擇。