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守護海洋！到遠傳回收舊手機 每支捐款百元保育鯨豚

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信宣布與財團法人黑潮海洋文教基金會共同合作，不限遠傳用戶、持不限廠牌舊手機，６月份到遠傳門市完成舊機換新機，每回收一部舊手機，遠傳就捐款100元支持該基金會鯨豚保育計畫等海洋生物多樣性研究。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信宣布與財團法人黑潮海洋文教基金會共同合作，不限遠傳用戶、持不限廠牌舊手機，６月份到遠傳門市完成舊機換新機，每回收一部舊手機，遠傳就捐款100元支持該基金會鯨豚保育計畫等海洋生物多樣性研究。圖／聯合報系資料照片

世界海洋日（6月8日）即將到來，遠傳電信（4904）表示，響應合作夥伴台灣三星電子守護海洋行動，宣布與財團法人黑潮海洋文教基金會共同合作，不限遠傳用戶、持不限廠牌舊手機，６月份到遠傳直營、加盟門市完成舊機換新機，每回收一部舊手機，遠傳就捐款100元支持該基金會鯨豚保育計畫等海洋生物多樣性研究，同時6月份起遠傳friDay影音也在ESG專區上架《海豚的圈圈》以及《海洋綠洲》兩部紀錄片，呼籲民眾共同關注海洋保護議題。

繼台灣三星電子與財團法人黑潮海洋文教基金會合作推出手機回收活動，配合世界海洋日到來，遠傳電信宣布，全台逾600家門市也共同響應加入 ，不限遠傳用戶，只要在6月份攜帶可正常使用、不限廠牌舊手機至遠傳門市完成估價，並同時完成舊機換新機，遠傳就會捐出100元支持黑潮海洋文教基金會，協助進行海洋生物多樣性研究，進一步維護台灣海域海洋生態。

為了喚起民眾保護海洋意識，遠傳指出，遠傳friDay影音也會在ESG專區上架《海豚的圈圈》以及《海洋綠洲》兩部紀錄片，並無償提供給會員觀賞，同時6月8日世界海洋日當天，遠傳電信辦公室大樓電子看板也會同步撥放《海洋綠洲》預告片，邀請員工一同關注舊手機回收以及海洋保育相關議題。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，維護海洋生物多樣性是全球關注目標，而黑潮長年關注台灣鯨豚生存議題，進行鯨豚棲地利用與潛在威脅調查，並記錄鯨豚物種種類及數量，期望能為鯨豚保留一片海洋綠洲，非常感謝遠傳支援黑潮海洋綠洲鯨類保育計畫，共同守護台灣珍貴的鯨豚與海洋環境」。

根據行政院環保署統計，台灣逾五成的民眾會將舊手機閒置家中，其實手機長久閒置除了會有電池膨脹爆炸的危險外，手機本身還有鉛、汞、鎘、鈹、含氯塑料（PVC）與溴化阻燃劑（BFRs）等有害物質，這些被淘汰的手機若當成一般垃圾掩埋或焚化處理，裡面的有害物質就有可能造成環境污染，甚至流向大海。

遠傳電信表示，近年積極投入回收舊手機，共同保護環境，更榮獲環保署評比為手機回收行動計畫「金級」企業，並於全台逾600門市據點設置回收箱，免費提供消費者回收廢手機、線材及廢電池。自2018年起，遠傳回收手機已超過58,000支、1,600公斤以上的廢電池與線材/配件，廢手機內的有價貴金屬回收再利用，所節約的能源，相當於減少625公噸的二氧化碳排放。

遠傳表示，到遠傳門市回收舊機，除可以響應愛護地球活動，6月30日前持舊機到遠傳換購新機，舊機回收金最高可折28,888元，三星響應此活動加碼換購指定新機享最高6,000元補助金；沒有換手機需求的消費者，舊機回收金也可以選購平板、耳機、手錶、保健食品等其他商品，民眾透過「遠傳舊換新APP」完成手機健檢測估價，只需5分鐘就能估算出手機回收金額，快速又方便；如果民眾手邊手機已經不堪用，無法進行估價，或是廢棄行動電源、線材，也歡迎拿至遠傳門市回收箱回收，共同愛護地球。

遠傳電信 手機 鯨豚 生態保育

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