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宏碁總座簡慧祥看好AI 將帶動明後年PC產業換機潮

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園即時報導
宏碁今（6）日舉行股東會，宏碁總經理簡慧祥指出，日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳大談生成式AI，讓市場對於接下來換機潮有更深的期待。記者吳凱中／攝影。
宏碁今（6）日舉行股東會，宏碁總經理簡慧祥指出，日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳大談生成式AI，讓市場對於接下來換機潮有更深的期待。記者吳凱中／攝影。

PC品牌大廠宏碁（2353）今（6）日舉行股東會，宏碁總經理簡慧祥指出，日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳大談生成式AI，讓市場對於接下來換機潮有更深的期待，預計相關的AI NB應用案例將在2024、2025年陸續出現，而這些新應用將產生新需求，有望帶動明後年PC換機潮。

簡慧祥首次以宏碁總經理身分出席股東會，宏碁於今年5月初啟動高階主管人事改組，董事長陳俊聖不再兼任總經理，由簡慧祥接任，人事案並於5月4日生效。

簡慧祥於宏碁股東會結束後，接受媒體提問，針對接手後狀況，簡慧祥回應，因為接手的時間點，緊接著就是台北國際電腦展，這段時間看到黃仁勳大談生成式AI，讓市場對於接下來換機潮有更深的期待。

簡慧祥透露，自己也跟供應商、上游的廠商緊急開會，針對現在市場以及未來討論，而大家都對明後年換機潮有相當期待，因為生成式AI會造成市場需求，而新的需求將進一步刺激換機潮。

針對人工智慧與換機潮關係，簡慧祥分析，因為大家覺得生成式AI是一個新的應用，在終端消費者沒有那麼有動力換機下，這個新應用的出現，會讓終端用戶覺得為了因應AI，在既有PC效能可能不足以支撐下，進而去換機，縮短原本的換機周期時間。

此外，惠普（HP）日前預告，將與重大軟體開發商及晶片供應商合作，重新設計PC，預計最快將在明年推出AI運算PC。

宏碁也規劃攜手CPU廠商，可能把生成式AI或人工智慧應用導入到終端裝置，預計相關的AI NB應用案例將在2024、2025年陸續出現，在此情況下，AI相關的筆電產品滲透率將持續拉升。

AI 宏碁 股東會

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