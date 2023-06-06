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英業達推出嵌入式神經網路處理器IP

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

英業達最新發表「VectorMesh™」AI加速器系列，支援先進人工智慧推論運算，除擁有低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢外，還推出從模型訓練、設計及SoC整合到晶片量產階段，一條龍且客製化的整合服務，縮短客戶產品開發時程，提升其產品市場競爭力。自今年第一季推出不到3個月，已吸引數家台灣前十大IC設計大廠合作商談。

英業達資深副總經理暨數位長陳維超表示，英業達觀察到市場欠缺完整一站式AI IP導入服務，因此積極加入這個市場，提供AI模型訓練、模型編譯、架設訓練平台作業系統，以及RTL code客製化設計及整合至SoC tape out等設計服務，幫客戶省時間、省成本，創造雙贏局面。

英業達於2020年底成功爭取到經濟部AI on Chip研發補助計畫，目標為完善AI編譯器工具鏈與VectorMesh™ AI加速器之整體價值，並積極拓展到各種邊緣 AI 運算應用領域。目前已成功和數家台灣前十大IC設計大廠於今年Q1合作開案，同年Q4起陸續晶片下線製造。

英業達集團近年來持續推動創新，拓展新事業版圖，包含AI、5G、車用、醫療、智慧手持裝置與邊緣運算等，如今正從下游產業躋身晶片產業最上游的IP產業，推出適用於各種應用領域的嵌入式神經網路處理器IP，展現全方位拓展AI事業版圖的決心。

AI IC設計 英業達

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