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GIS-KY 5月營收70.4億元 其中筆電增加、但手機及平板減少

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

GIS-KY（6456）今（5）日公布5月營收70.4億元，月減 0.79%，年減19.39%；單月產品中，「筆電及其他」增加，但另外二類產品包括手機及平板都是減少，其中以「手機」在5月減少較多。

累計今年前5月營收為285.11億元，年減 36.71%；三類產品的5月及累計營收都較去年減少，其中以「筆電及其他」減少較多。

蘋果將在美西時間5日（台北時間6日凌晨）舉行年度全球開發者大會（WWDC），市場預期，除軟體作業系統更新外，蘋果還將推出首款混合實境（MR）頭戴裝置，並發表15吋MacBook Air筆電，及搭載最新旗艦級晶片「M2 Ultra」的Mac Pro桌機。

市場預期將發表首款MR新品，業界傳出，觸控模組大廠業成GIS-KY躋身蘋果首款MR裝置供應鏈，負責技術難度最高的鏡頭貼合業務，據了解，目前成都廠已開闢蘋果MR裝置鏡頭貼合生產線，全力趕工，預計第2季至第3季陸續量產出貨。

GIS-KY今日開高走高，以79.8元收盤，上漲5.5元，漲幅7.4%。

蘋果 MR 筆電

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