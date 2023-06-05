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獨家／勤誠總座許健南：邊緣運算專案將於2024年開花結果

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
勤誠今年參加COMPUTEX展秀出多款AI伺服器機殼及浸沒式解決方案。勤誠提供
勤誠今年參加COMPUTEX展秀出多款AI伺服器機殼及浸沒式解決方案。勤誠提供

伺服器機殼大廠勤誠興業（8210）去年業績破百億元，創歷年新高，今年面對雲端服務客戶需求調整，總經理許健南接受訪問指出，2023年業務重點放在AI伺服器需求上，今年出貨貢獻將達2~3成，而對於勤誠下一波成長動能，她認為將以邊緣運算及AI接棒，目前已有許多專案醞釀中，2024年將開花結果。

勤誠是專業伺服器機殼業者，2022年出貨219萬台伺服器機殼，今年因雲端客戶調整需求，公司年度伺服器出貨目標相對保守，僅估215萬台左右，不過其中AI伺服器比例提高，也拉抬單價（ASP），許健南表示，今年上半雲端客戶需求不佳，但第3季已經看到一點眉目，第4季預期需求就將回到常軌，下半年將比上半年好，2024年會更好。

因應客戶需求，勤誠除機殼之外，近年也開始提供L6（含主機板在內的準系統）業務，官方發布新聞搞點名合作客戶包括微星（2377）、技嘉（2376）、華擎集團、神達集團泰安Tyan。

針對專業應用領域提供解決方案，許健南表示，勤誠面對系統整合商及獨立軟體服務供應商（ISV）需求，提供準系統或整機伺服器給這類客戶，除三大雲端服務客戶外，也積極爭取多家二三線雲端服務業者中，目前已有部分客戶合作。

北美是勤誠最大市場，約貢獻營收超過65%，許健南也花不少時間駐點美國，面對勤誠下一個成長動能，許健南預期AI跟邊緣運算會是兩大亮點，近期因企業跟雲端客戶需求下滑，但AI需求提升，AI出貨占比有明顯拉高，而邊緣運算AI專案需求也明顯拉高，如在小基站加入GPU運算，進行推論，現在勤誠正跟英特爾及AMD合作開發中。

全球多元化製造需求大，許健南表示，1～2年內就將在北美設立小批量生產的NCT生產線，目前五股也有類似產線，提供客戶新品樣品的量產計畫，但地點尚未敲定，而嘉義則是勤誠目前最大產能基地。

勤誠總經理許健南。記者王郁倫／攝影
勤誠總經理許健南。記者王郁倫／攝影

勤誠 雲端服務 伺服器

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