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傳台積電擬明年漲價3%-6% 已與蘋果、輝達等客戶溝通

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台積電。路透
台積電。路透

據電子時報報導，IC設計廠商表示，台積電計劃從明年1月起將調漲先進製程的報價，漲幅達3%-6%。

IC設計廠商稱，按照製程、訂單規模與合作緊密程度，衆廠漲幅不一，目前台積電已陸續與與蘋果、聯發科、AMD、輝達、高通及博通等多家客戶進行溝通漲價事宜。

對於台積電逆勢漲價的原因，廠商表示，主要是因為價格一旦下調就回不去，此外台積電面對海外擴產成本、電費上漲等多方面壓力。

台積電表示對於市場傳言不予評論。

另有消息稱台積電或將下調資本支出。不久前，美國券商Needham分析師Charles Shi預計，台積電將在第二季度財報會中宣佈削減資本支出。Charles Shi將他對台積電2023年總資本支出的預期從310億美元下調至280億美元，2024年總資本支出的預期從350億美元下調至280億美元。

據外媒報導，今年3月，Charles Shi指出，台積電可能已經削減了2023年下半年的資本支出，放慢了晶圓廠的建設速度，並將設備訂單推遲到了2024年。

台積電 漲價

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