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中華電攜手Google 助攻手機預購與智慧音箱

中央社／ 台北5日電
圖為Google Cloud服務示意圖。路透
圖為Google Cloud服務示意圖。路透

Google今天指出，中華電信借助Google Cloud，於去年為10多萬人次提供iPhone網路預購服務，也在2019年便推出第一代智慧音箱，把預計需要3年的開發週期縮短為1年，成為台灣智慧音箱市場的領先企業。

Google今天發布新聞稿指出，Google Cloud大中華區董事總經理李孔源表示，中華電信採用GoogleCloud的雲端平台與服務，更透過 Google Cloud的AI技術，打造AI創新應用產品。

在年度新款iPhone手機推出預購時，電信商面臨遠超出日常服務的使用者流量，對服務的穩定性和可靠性造成挑戰，Google說明，中華電信與Google Cloud合作，將業務支援系統（Business Support Systems；簡稱BSS）與營運支援系統（Operation Support System；簡稱 OSS）依系統架構或特性需求評估，遷移至 GCP彈性且穩定的雲端架構上，能夠確保中華電信系統的流暢運作。

Google指出，自中華電信將系統遷移過後，2022年克服了iPhone 14首日高達10萬人次網路預購的挑戰，GCP的動態擴充和收斂能力，不僅能夠即時調整系統資源，節省整體費用的60%，同時提升30%的系統處理量。而使用者在網頁操作時，相較於之前的地端環境，系統反應時間降低90%。

此外，中華電信於2018年開始與Google Cloud合作，利用其運算資源和機器學習技術在次年推出第一代智慧音箱「i寶貝」，使中華電信成為台灣智慧音箱市場的領先企業之一。

Google指出，中華電信利用Google Cloud提供的多項技術支援，將預計需要3年的開發週期大幅縮短為1年。其中，運用了Google Cloud GPU資源，將原本需要1至2個月的語言模型訓練時間，縮短至3天。同時，Google Cloud AI/ML產品Speech-to-Text能夠快速找到語音辨識工具中的錯誤，使自主開發的在地化語音辨識技術的辨識率提升10%，而借助 Google CloudMonitoring，中華電降低30%的系統維運成本。

中華電信指出，除了與Google Cloud密切合作，也因應外部環境的淨零轉型、供應鏈變遷等挑戰，進一步整合 Google Cloud雲端環境，及Google CloudRegion（雲端區域）基礎設施能量，共同打造低碳、永續的IT架構服務網，以滿足電信產業對於關鍵服務韌性的需求。

Google Cloud

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