繼台積成功模式 吳政忠：循晶圓代工模式發展智慧醫療、創新生物製造

國科會自今(2023)年1月宣在美國史丹佛大學設立海外首座「台灣科學及科技中心」（Taiwan Science and Technology Hub），2日舉行首場大型國際研討會，國科會主委吳政忠親自赴美主持，他表示，會中專家學者討論到台灣得否循晶圓代工模式，發展智慧醫療與創新生物製造。

這場研討會有多位重量級講者與會，包括諾貝爾經濟學獎得主Myron Scholes、中央研究院前院長翁啟惠院士、史丹佛大學工學院院長Jennifer Widom、以人為本AI研究院（HAI）院長李飛飛、加州大學柏克萊分校公衛學院院長Michael C. Lu、工學院院長Tsu-Jae King Liu、化學學院院長Douglas Clark、自然資源學院院長David Ackerly。史丹佛大學校長Marc Tessier-Lavigne當日親自出席致詞。

業界方面則有Cadence執行董事陳立武(Lip-BuTan)、NVIDIA副總裁陳遠台(John Chen)、Kimberly Powell等知名企業主管，分別擔任半導體與先進製造、減碳及ESG議題、數位醫療與生物科技議題講者。

吳政忠3日在舊金山接受媒體採訪表示，有感於台灣在世界科研能見度遽增，過去美國與台灣長久以來緊密的科研合作與交流，培育了一代又一代的專家人才及成立一間間具世界水準的企業，產生了良性循環。以台積電（2330）為例，創辦人張忠謀是畢業於史丹佛大學，現任董事長劉德音是畢業於柏克萊大學，在美汲取專業技術，並利用台美雙方在特定領域的互補特性，形成明確產業上下游分工模式，造就台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，並對世界做出貢獻。

吳政忠指出，台灣而言應不僅只有半導體產業，在這次的研討會裡，專家學者亦有討論到台灣得否循晶圓代工模式，發展智慧醫療與創新生物製造（委託開發暨製造服務，CDMO），希望透過史丹佛「台灣科學及科技中心」平台，結合史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等矽谷周邊的頂尖學研機構能量，進行關鍵議題探勘，為台灣學術、產業，引進前瞻技術，促進臺灣發展下一世代產業應用，並台美合作解決未來全球面對的挑戰。

吳政忠率團出席參與此研討會，成員包括國科會政務副主委陳儀莊、國家實驗研究院副院長林博文、台大電機資訊學院長張耀文及教授吳志毅等人。