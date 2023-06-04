日經：台灣鞋類製造商轉向印度 有望為電子業開路

台灣鞋類製造商正採取行動，要在印度設立生產基地，希望打造較少聚焦於中國大陸的供應鏈，日經新聞指出，這或許可為鴻海集團等也想降低依賴中國大陸的電子產品業者，先開闢路徑。

報導指出，寶成集團副總裁George Liu在印度南部塔米爾納杜邦的投資會談中，談到進入印度時說：「我們希望這會是即將到來的許多第一批投資之一。」

寶成每年為Nike和愛迪達（Adidas）等品牌生產超過2億雙鞋，未來12年將投資印度230億盧比（2.78億美元），預料將創造約2萬個工作。

此外，宏福實業集團也在4月決定於印度塔米爾納杜邦收購建廠土地，此舉意味著台灣三大鞋廠近期都將在印度生產，因為豐泰企業在印度的產量占比已達30%左右。

以退居幕後的方式為全球品牌代工生產產品，是台灣特別的商業模式，固然以生產iPhone為人所知的鴻海集團與和碩，但為鞋類與服飾業也有頂級的輕工業製造商。

日經新聞指出，鴻海集團等主要電子產品製造商正擴張到南亞和印度。在過去，電子產品產業最終都會依循輕工業的腳步。