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黃仁勳捲AI狂熱　金寶陳威昌曝：已導入產線盼提升效能

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌受訪時透露，公司積極發展AI應用，目前已導入「自動化產線」盼提升效能。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌受訪時透露，公司積極發展AI應用，目前已導入「自動化產線」盼提升效能。記者吳康瑋／攝影

AI熱潮席捲全球，連指標大廠都無法忽視，代工大廠金寶（2312）總經理陳威昌被問到輝達創辦人黃仁勳最近來台的看法，他坦言，目前全公司在AI方面都非常積極的在發展，持續不斷研發全新的應用產品，已在「工廠自動化」先做第一步的AI推廣。

陳威昌認為，在工廠自動化方面除了機械手臂、以及生產安排之外，也希望進一步的導入「應用AI」來做預估。他期盼能運用AI到自家產品線來做一些有效的生產預判，除藉此找出生產線的問題，也讓整體供應鏈更加順暢，這些都是公司正在努力的方向。

針對整個產業的佈局，陳威昌指出，金寶皆有所佈局，各方面都沒有放棄，至於在車用方面則從充電樁開始著手，而有股東問到低軌道衛星的部分，公司也都持續在發展，事實上這些部分在金寶積極投入去研發的時候，都會用到不少AI相關的投入。

針對旗下產品佔比的多寡，陳威昌強調，過去金寶產線以純代工為主，而公司希望在投入更多資源研發後，可以讓成品類別有所區隔，與合作夥伴的關係可以更親密，針對金寶是否有直接採用與輝達（NVIDIA）的產品，他透露，旗下合作客戶，確實有採用NVIDIA的SOC產品，但金寶目前尚未直接採用。

金寶總經理陳威昌受訪時透露，公司積極發展AI應用，目前已導入「自動化產線」盼提升效能。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌受訪時透露，公司積極發展AI應用，目前已導入「自動化產線」盼提升效能。記者吳康瑋／攝影

金寶 AI

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