數位轉型夯 英業達陳維超：全新黑客松下半年開跑

隨著ChatGPT熱度攀升，帶旺市場上與「生成式AI」、雲端伺服器、資訊服務趨勢熱轉，而代工大廠英業達（2356）主辦的黑客松競賽落地獎正式出爐，英業達數位長陳維超指出，公司為推動數位轉型，已決定讓黑客松比賽每年持續舉辦，也會依照公司需求來微調比賽辦法。

英業達在去年 (2022) 黑客松比賽結束後，為了鼓勵競賽團隊將概念實作為成品，因此決定延續舉辦「黑客松落地獎」凡是入圍隊伍，皆可報名參加，而在多位評審以 「使用者與黏濁度」「未來三年實際效益」「技術創新潛力」三項指標評分之下，獲獎名單終於出爐。

英業達宣布，今年黑客松落地獎是由「Betago」團隊取得此項競賽的優勝，而主辦單位英業達數位長暨數位中心副總陳維超、與贊助單位台灣微軟協理唐建孟、協助單位伊雲谷尹語婕共同頒獎，而Betago小組成員每人可以獲得一部微軟 Surface 筆電。

陳維超表示，公司近年積極推動數位轉型，而該比賽能確實刺激產業發想，未來也會每年舉辦；對此，比賽優勝的隊伍，也感謝公司有這樣的機會，刺激思考並鼓勵實作。而唐建孟協理則樂見英業達轉型的過程，感嘆一顆顆小小種子正在發芽。

對此。英業達也特地宣布，今(2023)年下半年確定有全新一屆的「黑客松競賽」，英業達與微軟等大廠熱烈歡迎所有有心參加的同仁，齊心提早準備，期待各位朋友踴躍報名參加，一起閃耀你自身的光芒。