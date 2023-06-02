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偉詮電通過配發現金股利1.2元 第3季展望向上

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠偉詮電（2436）於2日舉行股東會，通過配發每股現金股利1.2元。針對今年整體市況，該公司董事長林錫銘表示，如果外在環境沒有繼續變糟，公司第3季表現應可優於第2季。

偉詮電去年每股純益為0.83元，配發每股1.2元現金股利，盈餘配發率達144％。該公司預計將於6月20日除息。

偉詮電累計前四月合併營收為7.79億元，年減33.9％，首季每股純益為0.21元。法人認為，該公司第2季營收應會比首季來得好，由於下半年是傳統旺季，因此第3季表現有機會持續向上。

在偉詮電主力產品USB PD晶片方面，首季的業績比重約達三成，據了解，其NB應用需求已有所回升，遊戲機應用維持穩定，但手機應用需求仍相對低緩。

偉詮電 營收

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