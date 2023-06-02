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庫存「鬧鬼」已過去 宏碁爆量漲停 股價改寫逾2年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影 (資料照片)
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影 (資料照片)

宏碁（2353）昨（1）日指出PC後市正面展望，通路庫存已進入合理狀況，從第2季下半開始，有明顯看到新訂單進來，此消息激勵宏碁股價強勢攻上漲停33.95，重新站回5日線，更是創下逾2年新高，且成交量暴增超過700%，盤中成交量逾12萬張。

宏碁表示，各個不同國家通路情況不同，但整體來看，通路庫存已合理，庫存「鬧鬼」基本上已經過去，現在庫存算是健康，其中也包含通路；從第2季下半開始，有看到明顯新訂單進來，近期包含商用、消費性、教育及電競領域產品都有追貨情況。

整體來看，宏碁預期今年上半年營運弱於去年上半年，但下半年情況會較好，至於與去年同期相比，仍要觀察；董事長陳俊聖強調，PC產業近年走勢如同「雲霄飛車」，需求退潮後開始壓力測試，宏碁今年第1季營運雖下滑，但仍然可以獲利，意味已通過壓力測試。

針對人工智慧對生產力的幫助，董事長陳俊聖表示，生成式AI更多運用在生產力，並且生成式AI必須要用電腦，所以電腦的剛性需求會有另外一波好的機會；而宏碁集團旗下宏碁資訊也已切入ChatGPT企業版商機，獲多家半導體客戶採用。

宏碁資訊 陳俊聖

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