建立碳權存量 華碩2024年商用電腦全面推碳抵換服務

繼推出碳中和筆電，華碩（2357）共同執行長胡書賓1日在COMPUTEX宣布，華碩將於第4季度針對商用筆電客戶推出「Carbon Partner Services（碳合作夥伴服務）」服務，第一波會針對特定桌機與筆電系列用戶開始，2024年會納入更多產品線，

華碩計畫拓展商用電腦市占率，6月1日宣布新碳中和商用電腦方案，胡書賓表示，今年第4季全新服務會針對商用筆電B9系列跟桌機ExpertCenterD9系列產品線開始，推出「Carbon Partner Services（碳合作夥伴服務）」，讓有意減少買電腦增加碳排的企業客戶，提供電腦全生命週期碳排抵銷方案，透過海外碳權市場購買優質碳權方式，搭售在商用電腦產品中給客戶，以達成客戶碳中和目標。

胡書賓表示，商用機碳中和方案分兩階段，一種是電腦製造到出售至客戶手中碳排中和，另一種是從電腦製造到客戶使用結束進入回收的全生命週期碳排抵銷，今年第4季度會先推出全生命週期碳中和方案，商用客戶購買華碩B9或D9產品時，可選擇買可抵銷全生命週期碳排的碳權。

胡書賓表示，2024年華碩計畫在全面商用筆電桌機及一體成形電腦（AIO）全面推出碳合作夥伴服務，讓客戶可以參與減碳行動。

胡書賓表示，以華碩B9商用筆電為例（2021年第一台碳足跡認證筆電），78%碳排來自製造過程，其次使用筆電過程創造18.9%碳排，包裝運輸3%，最後的回收管理僅耗去0.1%碳排。

「我們本身對碳足跡下足很多功夫，比方Zenbook S13 的ACD鍵都用回收鋁金屬材質，包材用綠色森林認證包材，盡一切努力，一台筆電碳排300公斤可以降低至220公斤，若客戶在意買筆電也會排碳，會提供客戶碳抵銷方案。

華碩永續長吳澤欣表示，華碩淨零碳排包括4階段：碳盤查、減碳策略擬定、碳中和目標、碳抵銷服務，華碩永續辦公室會買一定碳權存量。

「不可能我們所有產品都做完碳中和後交給客戶，客戶買筆電可能會認列碳排放，所以就讓碳權搭售在筆電給客戶，」吳澤欣強調會買高品質碳權，做適度儲備，這些碳權透過10項以上標準過濾，加上華碩商用客戶需求量不多，採購碳權相關風險控管均由他負責。

而對於全產品生命週期碳排抵銷方案，如何計算？他表示，這是經過合理的推論商用客戶使用碳排量，並經過第三方機構認證做的估算量。華碩正積極籌備擴張商用筆電市占率，此時碳抵銷服務能否成為助力，仍需持續觀察。