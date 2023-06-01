亞太電信助力桃園市政府 勇奪美國「智慧50大獎」

亞太電信（3682）表示，運用資通訊核心技術，協助政府及企業打造創新應用服務，日前攜手桃園市政府以「空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理」為題前往美國參賽，最終在激烈競爭下脫穎而出，勇奪第7屆智慧50大獎（Smart 50 Awards），助攻桃園市入選年度全球50大智慧科技城市之一。

亞太電信表示，協助桃園市政府環保局建置空品感測物聯網平台，將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，並邀集專家學者針對各工業區特性制定告警值及告警推播系統。此外，今年度與桃園市環保局的合作更導入AI判煙系統，透過AI科技讓違法汙染無所遁形。故當工業區出現非法空污排放事件，可即時分析污染熱區及高值時段，透過智慧型手機提供給稽查人員，大幅提升工業區污染溯源精準度，為市民健康把關，創造低碳永續家園。

亞太電信表示，為提升物聯網設備製造商及服務供應商等台灣企業的海外市場競爭力，提供單一連線管理平台，能快速拓展物聯網商機至全球，且公司團隊具備電信網路、資安傳輸及大型專案管理等豐富的執行經驗，涵蓋「雲」端運算、「移」動終端、「物」聯網、「大」數據、「智」慧生活、「網」路等多項專業領域，期待合併案儘速通過後，持續協助政府與企業數位創新，積極推動智慧城市發展。

亞太電信指出，近年於物聯網具備多項大型專案實績，其中，環境物聯網服務表現持續領先同業。以空品物聯網布建及維運為例，於106年起即參與行政院環境保護署空品感測器物聯網先導期計畫，107年起委辦桃園市、新北市、台北市、新竹市等各縣市感測器物聯網布建合辦計畫，協助政府善用創新科技，落實空污防治，深獲各合作機關肯定。

美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）致力於促進智慧城市和創新科技領域的交流和合作，自2018年起設立智慧50大獎（Smart 50 Awards），嘉許在智慧城市、物聯網和創新科技領域展現卓越成就的項目或公司，每年度從各國城市的智慧市政服務中，表彰50個最具變革性的應用服務。