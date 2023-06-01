中華電信推辦5G抽雙人機票 地點全球任選

中華電信（2412）大搶5G用戶，推出畢業季活動，即日起於中華電信全台服務據點申辦精采5G贈點方案不限資費即可獲得刮刮樂一張，有機會刮中Hami Point 3,000點等超過一萬個獎項，Hami Point一點等於一元，總獎值逾百萬。並同步推出學生獨享優惠，活動期間持學生證申辦精采5G指定購機方案，享Android手機、熱門家電等指定機型折價最高2,000元；搭配加值服務享Hami Video電視館或Google One 100GB首年月繳優惠二選一，再加碼送最高50GB流量券。

此外，中華電信表示，申辦上述方案並下載Hami Pay APP完成抽獎登錄作業，即可參加「這夏飛太遠」抽獎活動，有機會獲得價值新台幣30萬的全球任選地點雙人來回機票或國內外熱門航點機票等豪禮，此外還有東北亞、台灣離島來回機票、Apple Watch等豪禮。6月10前申辦再加碼抽出東南亞來回機票5名，越早申辦，中獎機會越高。

中華電信指出，即日起持學生證申辦精采5G月繳999元(30個月)，多款超夯5G手機及熱門家電，搭配購機加碼折2,000元，獨家SONY Xperia 1 IV 12G/512G專案價23,490元；SAMSUNG Galaxy A34 5G 6G/128G 及學生必備的Panasonic直立式輕量型無線吸塵器，零元帶回家。

中華電信表示，果粉同享好康，搭配指定資費iPhone 14享舊機回收換購新機加碼折價2,000元、iPhone13現折3,000元，再獲HomePod全產品加價購優惠。申辦上述方案享加值服務優惠價二選一，再加碼送最高50GB流量券，還有機會獲得全球任選地點雙人來回機票等豪禮，即刻享受5G升速飆網體驗。

中華電信表示，繼2022下半年榮獲SPEEDTEST台灣5G網速第一名、連續5年最佳行動涵蓋等大獎肯定，再獲OPENSIGNAL首次發布全球5G涵蓋及整體涵蓋體驗2項冠軍，多次榮獲國際評比權威機構肯定，再次驗證5G網速和涵蓋全台第一，搭配精采5G多元購機優惠與加值服務，享受極致行動娛樂體驗。