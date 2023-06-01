宏碁陳俊聖：通路庫存鬧鬼已過 第二季明顯看到新訂單

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（1）日出席台北電腦展（COMPUTEX 2023），他指出，通路庫存已經合理了，通路庫存鬧鬼（haunted）基本上已經過去了，現在庫存算是健康，且從第2季下半季開始，有明顯看到新訂單進來，「現在有些產品我們開始追貨。」

針對PC產業景氣是否落底及庫存狀況？陳俊聖回應，各個不同國家通路情況不同，整體來講，通路庫存已經合理了，通路庫存鬧鬼（haunted）基本上已經過去了，現在庫存算是健康，包括宏碁和通路。之前通路庫存比較高的情況下，我們比較保守一點。一個健康產業才能更加永續，而不是大家跑短線塞貨，這件事我們想得很清楚。

針對通路需求是否增加？陳俊聖指出，從第2季下半季開始，有看到明顯新訂單進來。第2季是轉折點，剛開始有點延續第1季狀況，但中間開始看到有大量訂單進來，「現在有些產品我們開始追貨」，這是今天心情比較好的原因。

陳俊聖分析，包含商用、消費、教育及電競產品都有。教育標案都有在發生，有新標案一直出來，連烏克蘭都有教育標案，這國家在打仗，我們努力在支持他們。19個員工在基輔上班。美國機會仍然有。

他表示，今年上半年弱於去年上半年，但下半年情況會比較好。至於會不會比去年下半年好，陳俊聖說仍要觀察。對產業和公司都是壓力測試，產業經過雲霄飛車的過程，好的時候大家都好，退潮以後開始壓力測試，宏碁第一季已經掉到沒有天良的程度，仍然可以獲利，也就是通過壓力測試。