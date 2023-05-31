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聯發科去年配息76元股東會拍板 未來改半年配息

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技今召開股東會。由董事長蔡明介（右）及副董事長暨執行長蔡力行主持。圖/聯發科提供
聯發科技今召開股東會。由董事長蔡明介（右）及副董事長暨執行長蔡力行主持。圖/聯發科提供

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日舉行股東常會，通過去年盈餘每股配息76元，以今日收盤價759元計算，現金殖利率達10.4%；股東常會也通過未來盈餘改採半年配發，增加股東資金運用彈性，並展現公司對於營運穩定與保持長期盈利能力的信心。

聯發科蔡明介在主持股東會表示，手機、非手機及電源管理是我們三大業務，此外也有很多成長機會。未來的成長在手機之外如車用、運算領域都有機會。今年手機相對較緩，明年會比今年好，在經濟循環之下，未來兩年會恢復成長。非手機業務營收目前與手機業務不相上下，產品組合多樣化、維持穩定成長是聯發科技一向追求的。我們的核心技術是運算、通訊連網、多媒體，趨勢還是一致。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行則說， 全球數位轉型的結構性成長趨勢依舊穩健，半導體在創新科技中扮演關鍵角色，帶動各類有線、無線連結、人工智慧、多媒體、低功耗處理器需求持續成長。聯發科技在這些領域已累積了堅強實力，提供全球客戶策略價值，積極在物聯網、行動運算、XR、ASIC及車用等各領域與全球客戶強化合作，拓展全球市場，並持續積極參與標準組織，推出新一代技術。

蔡力行接著說，未來公司將秉持一貫的執行力，策略性配置資源，持續創造產品價值，並廣納全球人才，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，與客戶們一同成長，進以持續提高股東價值。

聯發科今年股東會通過增選一名獨立董事林夏如，之後董事會將由九位董事組成，包括四位獨立董事，比例為44%。林夏如曾任高盛集團常務董事、合夥人，具備完整財經專長及豐富的產業背景，近年也在美國維吉尼亞大學、香港中文大學及台灣國立政治大學等機構擔任教職。公司將借重她的專業為董事會注入更多深入多元的觀點。

股東會 聯發科 配息

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