彭双浪接富采董事長兼總經理 將積極整合集團資源

富采控股（3714）今（31）日宣布高階人事異動，經董事會決議，李秉傑卸任董事長暨總經理職務，並由彭双浪先生接任董事長暨總經理一職，此人事案即刻生效，富采強調，未來將以「One AUO」核心精神，整合集團資源，發揮綜效。

富采表示，接任富采董事長暨總經理的彭双浪，同時也是富采最大股東－友達（2409）董事長及集團策略長，其擔任董事長至今，以精準且長遠的經營發展策略，率領友達集團跳脫面板公司的市場定位，將技術延伸至多元應用場域，成為創新解決方案供應商。

富采表示，彭双浪接任董事長暨總經理一職後，將發揮其敏銳的市場洞察力及產業鏈管理能力，帶領富采集團持續以「最佳化合物半導體投資平台」為目標，深耕「次世代顯示」、「車用」、「感測」、「特殊照明」以及「新一代化合物半導體」等應用領域；其中，台灣供應鏈在Micro LED市場中具備絕對優勢，富采為供應鏈中不可或缺的重要角色，相信在Micro LED步入量產的關鍵時期，將強化整體供應鏈的整合性與緊密度，並引領富采與供應鏈夥伴更快速地邁向成功之路。

除了技術與市場發展外，富采也將參考友達成功整合經驗，以「One Ennostar」的精神，加速推動集團資源與平台整合，強化集團運作效率，實現集團整體效益的最大化，邁向集團共同的發展目標。

富采集團今日董事會決議的高階人事案中，除李秉傑卸任富采控股董事長暨總經理職務外，原擔任富采子公司隆達電子董事長的蘇峯正也將把董事長一職交棒給唐修穆。