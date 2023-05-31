中視期中評鑑過關 營運轉虧為盈

中視期中評鑑過關！NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗指出，今日評鑑是由中視董事長暨總經理胡雪珠帶隊到會說明，由於中視持續加強自律內控機制，且財報已在去年轉虧為盈，給予中視期中評鑑「合格」。

中視在這段評鑑期間，總共被裁罰27次、裁罰金額高達780萬元，多數裁罰案的主因都是因為「節廣不分」，也就是節目、廣告之間並未區隔清楚，NCC因此進行裁罰，這也讓NCC委員在今日的期中評鑑中，關注中視如何針對「節廣不分」問題進行改善。

對此，中視表示，已將這段期間的裁罰案例移交給公司內部倫理委員會去做討論，並將違規案例納入員工訓練教材，避免未來再度發生。

而在財務方面，中視減資之後，財務報表已經轉虧為盈，目前的負債比不到80%，財務上已經出現明顯改善，未來，中視也打算將再辦理1.5億元增資。