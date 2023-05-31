黃仁勳憶30歲創輝達：當最糟不至於失去自己 就值得冒險

成功創立輝達、身價破兆的黃仁勳，他的30歲怎麼過？在一個多年前專訪場合中，黃仁勳表示，他就是在30歲時創立輝達。當時，他常自問最糟狀況會如何？如果最糟狀況，不至於會失去家人和自己，就值得去冒險。另外，雖然創業初始得浪費一些錢，如果之後可以賺更多的錢，就不會覺得太差。沒想到，事實上如今已60歲的他，可能是比當初想像賺了更多財富。黃仁勳還如何談自己的三十人生？請見本文揭密。

或許，你對黃仁勳感覺陌生，不過，只要提起他創辦的NVIDIA，世界兩大動畫巨擘皮克斯、夢工廠幾乎每部動畫都少不了他！

NVIDIA是全球最大獨立繪圖晶片（GPU）供應商。

根據Mercury Research今年第一季統計，目前全球內建NVIDIA獨立繪圖處理器，桌上型電腦市占率為65％，行動可攜式電腦為50％。

不僅是電腦，不斷追求視覺特效的遊戲、電影產業，NVIDIA是幕後的關鍵推手。皮克斯、夢工廠每部動畫都少不了 NVIDIA，其他如需要驚心動魄特效的電影，如《哈利波特》、《2012》、《阿凡達》、《鋼鐵人》等，NVIDIA 亦功不可沒。

以《阿凡達》為例，同樣一個場景，GPU的光線追蹤系統，比CPU快上25倍。例如，主角從直升機往下觀看，龐大群山裡，數以百計的潘朵拉星球生物飛過水面，這幕奇妙瑰麗的複雜景象，只需一週。

「只要需要螢幕與鏡頭，都需要NVIDIA，」事實上，GPU是黃仁勳率先提出的名詞。阿基米德說，給他一個支點，就可以舉起地球，黃仁勳用「GPU」作支點，撐起3D世界的一片天。

從2D到3D，黃仁勳絕對是3D時代應該認識的「Mr.Big（大人物）」。

4歲時，因父親工作關係，移居泰國，9歲到美國定居，雖然不太會說中文，但他形容自己骨子裡是華人血液，接受多元文化淬煉的「新台灣人」。

30歲時，黃仁勳創辦NVIDIA。當時，這個市場有超過70位競爭者，17年後，市場只剩下NVIDIA、AMD與Intel。回顧人生，如果30歲重來，他還是會與同一群人，做同樣的事，因為過去的每一天，他都盡全力做到最好，「生命中最重要的一件事，就是不要有遺憾。」

一路走來，這位3D界的大人物做對哪些關鍵事，讓自己「無憾」？以下是他在台北親身分享的「30人生」。

創業》給自己冒險的機會

沒有人天生喜歡承擔風險，但想要實現潛能，必須自信走到外面的世界，讓自己有機會去冒險、犯錯，就像敢一躍而下的奧運跳水選手，我7、8歲就嘗試過跳水，站在很高的跳水板上，我對自己說：「 只是看起來離水很遠，不是真的，」結果我做到了。面對風險，我們都會害怕，我的方法是說服自己，那只是自己想像出來的恐懼，而非真實。 另外，我常自問最糟狀況會如何？我會失去家人嗎？會傷害自己嗎？如果不會，也不會失去任何重要的東西，那就不用害怕去冒險，就算出錯了，頂多尷尬，雖然我可能浪費了一點錢，但可以從錯誤中學到經驗，之後可以賺更多的錢，若能如此看待，即使面對不好的情形，感覺也不會那麼差。 犯錯時不要怕丟臉，99％的人最難面對的是困窘，因為害怕他人的眼光。我會跟自己說，犯錯是學習的必要，是走向未來的機會，你沒有真的失去什麼，承認結果不如預期，多數人也是經由嘗試學習，不是說要「享受」犯錯，而是「不害怕」犯錯。 夢想要大，但要一步、一步從小做起（Dream big,but start small），任何大夢想的實現都是由小開始。 隨著年齡增加，我的想像力也愈來愈好。30歲的我只能想像5年、10年後的 NVIDIA，現在我能想像20、30年後的 NVIDIA，它會是一間最美好、最偉大的公司。 30歲，我的目標是實現（realized）自己的潛能，40歲，我的目標是實現他人的潛能， NVIDIA 才能持續成長，變得愈來愈大，現在我們成了世界最重要的科技公司。 我最重要的責任之一，就是讓員工生活快樂，如果我能改變他們的生活，他們就能改變別人。創業最簡單的挑戰是競爭者，其次是市場，最難的是人。如果員工不喜歡公司，他們就無法創造讓人們喜愛的產品，最好的Gucci 包都是設計師本身也熱愛這個產品。 人會喜愛自己擅長的事。舉例而言，如果是打從心底熱愛料理，很少有人會是糟糕的廚師，所以想讓公司成功，我必須協助員工成功，把每個人都放在他們最能發揮的位置，NVIDIA 的每位員工都實現了超乎自己能想像的潛能。

工作》創造自娛的「娛樂價值」

我在30歲時，已經養成樂於努力工作的好習慣。大部分成功人士都認為工作是好玩的。 我的家人說，我工作時看起來像瘋子，因為我很專注。工作有時會為生活帶來很多的壓力，每個人都有不同的壓力管理方法。 我的方法是將工作與生活當作同一件事，我愛我的工作，我的家人也愛我的工作。就像你愛打網球，家人當然不會討厭網球，因為他們希望你快樂，所以當我跟家人分享做NVIDIA的愉悅、滿意、快樂，他們同樣也會愛上NVIDIA。 相反的，如果我每天回家抱怨，我討厭工作、公司，家人當然會不滿你的工作。想要平衡工作與家庭生活，你要跟家人分享的是工作的好玩，家人自然就會支持你。 老實說，我很頑固，因為如此，我能堅持到現在。我從不覺得疲累，因為我相信自己所相信的，就算要花很久的時間，才能實現，依然樂此不疲，不管是我的人生、公司，甚至我的孩子，我都期待自己能使大家不一樣，世界因為有NVIDIA 的存在而變好。 有人會問，怎麼知道自己做的是對的事？這很簡單，從旁人的回饋可以得知，如果我做的事能帶給我與他人快樂，就是對的。我會想像，這個世界或是市場，若沒有NVIDIA，會變好或是不會？大家會不會想念我們？ 我相信，如果沒有NVIDIA，電腦產業、科學家、藝術家、遊戲玩家都會強烈想念我們。 我相信自己能讓世界變得美好。當然，任何人都無法憑一己之力改變世界，但是，你可以說服以及影響他人，加入改變世界的行列。 我常在公司講「娛樂價值（entertainment value）」。如果你覺得你做的事是好玩的，這就叫具有娛樂價值。工作創造「娛樂價值」，我熱愛我的工作，把它當玩樂，過程中就會產生「娛樂價值」。 舉個例子，就像打高爾夫球，有時不小心擊球失誤，球飛到遠方樹林，在尋找球的過程中，「娛樂價值」會讓心態轉變。你可以覺得很糟，這桿打的很爛，讓自己處在不利的狀態，開始討厭這個遊戲（人生），或者，你看的是下次打擊，就算走很遠，經過果嶺、樹木、池塘、沙坑，覺得會很好玩。當公司處於困難時，「娛樂價值」會發揮很好的作用。

思考》學會「心腦」並用

但是，這不表示我是個盲目的樂觀主義者。我相信，總是有機會、希望，但我不會把「希望」當策略。 如果要成功，不想浪費時間、資源，必須聰明的發展策略。思考時，要「心腦」並用，尤其是創業者，更要學會同時用大腦與心思考。我認為，這是父母給我的禮物，我的父親非常善於分析，我的母親很感性，是直覺型的人，我是公司最重要的分析者之一，但我也用「心」思考。如果思考只須仰賴邏輯，點子早有人想到，這是為什麼很多最聰明的學生，反而不是世上最成功的人？ 關鍵就在於他們想太多，善於思考，卻不去執行。 回到剛才舉的高爾夫球例子，我會研究這次的打擊，分析狀況，一遍又一遍模擬，直到我能清楚看到策略，然後很有自信的展翅飛翔，因為我相信自己，我是經過練習、思考、分析，而且有策略，不只是樂觀往前，當你是經過策略性思考，力量會很強大。 另外，最重要的是，所有的期望不要來自外界，人要活在自己的期望，不要讓任何人替你決定什麼是好結果、什麼是完美，要自己定義何謂完美，同時盡全力去做。 在我的心中，孩子、員工只要盡他們的全力，那就是完美，提升他們更多的潛能是我的工作，他們的工作只要盡力做到自己的最好。 當初，每人都說NVIDIA這麼小，怎麼可能征服當時IBM、HP等大公司，對我而言，這是完全有可能的，因為我的期望來自於自己的內心。有不少人說我成功，我並不覺得，我只是盡力做好，讓人生不要有遺憾。 如果30歲再來一次，不管是工作或家庭，我還是會選擇跟相同的一群人，做同樣的事，我想我不能再做得比那時更好了，因為我努力做了當時所能做的每件事。 50歲後，我的目標是創造NVIDIA 對人類生活更大的影響力，如何達成？你盡力做到的最好，就是完美（your best is perfect）！

（本文出自2023.05.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）