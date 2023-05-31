快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股東關心遠亞合併進度 遠傳總座井琪：期待端午連假前有好消息

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳電信今天舉辦股東會。記者馬瑞璿／攝影
遠傳電信今天舉辦股東會。記者馬瑞璿／攝影

遠傳電信亞太電信合併案，今年初NCC（國家通訊傳播委員會）通過之後，接下來進入公平會審核，遠傳總經理井琪今日在股東會上表示，過去這段日子以來，跟公平會有很多互動，公平會也要求資料補件，接下來，公平會將呈報委員會評審，她期盼6月底、端午連假前可以得到好消息，過個好端午。

台灣兩宗電信合併案宣布至今，已經將近一年半，而在NCC通過這兩宗合併案之後，台灣大哥大、台灣之星因為超額頻譜必須繳回政府等問題，又再重新議價；遠傳董事長徐旭東今日表示，遠傳、亞太合併是兩邊股東的願望，「以我們的case（案子），價錢這件事情，沒有太多討論，Never Satisfy（永不滿足），買的人要低、賣得人要高，Always（向來如此）。」但遠傳、亞太電信議價合理，雙方談合約時，也沒有什麼不愉快的事情。

由於遠傳、亞太電信都是上市公司，在NCC、公平會通過合併後，接下來，雙方也要向證交所進行申請，遠傳要申請合併、增資，亞太電信則是要申請下市，等到這些程序都走完，合併基準日將可能落在第四季。

展望未來三年成長策略，井琪指出，一旦雙方合併之後，「公司Size（規模）會變大」，合併也會有綜效；當然，遠傳也希望可以適量架設基地台，基地台用電量向來龐大，以遠傳現在的用電量來說，遠傳現在一年用電6億度，基地台用電就占了71%，這會使得碳排量增加，為了更環保節能，預計雙方合併之後，除了會適量架設基地台之外，也會加速3G落日，只要3G基地台關掉了，每年也可以減少2-3萬噸碳排量。

遠傳電信 公平會 亞太電信

延伸閱讀

遠傳聯手新創 前進COMPUTEX

遠傳AI防詐 減少9成詐騙電話、簡訊

遠傳積極推動偏鄉數位共融 「加山計畫」八年有成

前進資安大會／遠傳強打三明星產品

相關新聞

股東關心遠亞合併進度 遠傳總座井琪：期待端午連假前有好消息

遠傳電信、亞太電信合併案，今年初NCC（國家通訊傳播委員會）通過之後，接下來進入公平會審核，遠傳總經理井琪今日在股東會上...

影／遠傳發放現金股利3.25元 徐旭東：對景氣樂觀

遠傳電信上午召開2022年股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明2022年營運成果與未來布局。針對下半...

聯電致力於發展特殊製程 P6廠區產能下半年陸續開出

晶圓代工廠聯電（2303）今（31）日召開股會，由董事長洪嘉聰主持，快速通過盈餘分配等案，看下半年景氣，共同總經理簡山傑...

暗酸台台併？ 遠傳董座徐旭東：遠亞併沒有不愉快事情

電信兩大合併案台台併（台灣大哥大（3045）併購台灣之星）、遠亞併（遠傳電（4904）信合併亞太電（3682）信）正在公...

徐旭東向股東報告 遠傳成長、合併、技術升級 幾乎沒缺點

遠傳電信（4904）今（31）日舉行股東會，遠傳去年營收及獲利創五年新高，董事長徐旭東向股東報告時表示，遠傳有成長、有合...

泰鼎股東常會 執行長談新應用布局與期許明年創高

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（31）日召開股東常會，董事長王樹木與執行長周瑞祥率團隊出席，周瑞祥並向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦