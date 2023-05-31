股東關心遠亞合併進度 遠傳總座井琪：期待端午連假前有好消息

遠傳電信、亞太電信合併案，今年初NCC（國家通訊傳播委員會）通過之後，接下來進入公平會審核，遠傳總經理井琪今日在股東會上表示，過去這段日子以來，跟公平會有很多互動，公平會也要求資料補件，接下來，公平會將呈報委員會評審，她期盼6月底、端午連假前可以得到好消息，過個好端午。

台灣兩宗電信合併案宣布至今，已經將近一年半，而在NCC通過這兩宗合併案之後，台灣大哥大、台灣之星因為超額頻譜必須繳回政府等問題，又再重新議價；遠傳董事長徐旭東今日表示，遠傳、亞太合併是兩邊股東的願望，「以我們的case（案子），價錢這件事情，沒有太多討論，Never Satisfy（永不滿足），買的人要低、賣得人要高，Always（向來如此）。」但遠傳、亞太電信議價合理，雙方談合約時，也沒有什麼不愉快的事情。

由於遠傳、亞太電信都是上市公司，在NCC、公平會通過合併後，接下來，雙方也要向證交所進行申請，遠傳要申請合併、增資，亞太電信則是要申請下市，等到這些程序都走完，合併基準日將可能落在第四季。

展望未來三年成長策略，井琪指出，一旦雙方合併之後，「公司Size（規模）會變大」，合併也會有綜效；當然，遠傳也希望可以適量架設基地台，基地台用電量向來龐大，以遠傳現在的用電量來說，遠傳現在一年用電6億度，基地台用電就占了71%，這會使得碳排量增加，為了更環保節能，預計雙方合併之後，除了會適量架設基地台之外，也會加速3G落日，只要3G基地台關掉了，每年也可以減少2-3萬噸碳排量。