台達「智慧永續產業園區」電腦展登場 展出全方位園區解決方案

台達電（2308）今（30）日於台北國際電腦展 (COMPUTEX TAIPEI 2023)」發表全新品牌價值主張：「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」，設計一座「智慧永續產業園區」，展示智慧園區大腦的資訊管理中心，提供包括碳盤查及再生電力匹配的多功能管理平台，並全新推出結合AI科技的雲端監控服務VORTEX。

園區同時整合微電網概念的電動車充電基礎設施，以及資料中心解決方案等，為園區使用者創造低碳、節能的產業空間。

台達電執行長鄭平表示，2022年台達成為亞洲首家高科技硬體設備企業通過SBT Net Zero目標審查，在2030年前將範疇1與2碳排放較2021年降低90%。台達電去年已達成下降13.5%的年度目標，全球據點用電亦已有63%來自再生電力，逐步邁向2030的RE 100。

台達解決方案應用從智慧樓控擴增至智慧園區管理，結合自身廠區應用科技減碳的經驗，已經成功完成許多園區合作案例。未來產業園區的建置趨勢將需要更全面的智慧永續服務，期許台達能以自身所長，協助夥伴建構兼具數位智慧、綠能低碳、健康安全的產業園區。

台達電品牌長郭珊珊表示，今年台達電在展出打造一座智慧永續產業園區，呈現台達電最新技術運用於園區中商務辦公、金融服務、生活休憩、能源管理的各種應用情境，包含資訊管理中心、智慧園區管理系統、雲端影像監控等解決方案。

台達電樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，台達電針對園區數位管理、綠能永續、健康安全的需求，提供全方位的綜合性園區管理平台，結合台達之能源管理、碳排管理、自動化控制、安防監控、智慧交通及物聯網通訊技術，能對園區系統做統合分析調度，強化營運效率與服務水準。

台達電在本次展出提供多元的樓宇自動化服務，包含雲端監控、智慧會議室環控，以及涵蓋再生能源匹配及碳盤查等多功能的園區管理平台，協助全方位零碳管理及綠色能源運用最佳化；在基礎設施上，為解決產業園區資料量及運算需求，提供的一站式資料中心解決方案。