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Google實習生月領10萬 他驚才大三贏過同業？網：還不知未來在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
Google以優渥的薪資福利、開放自由的風氣為人所知，是不少人想擠進的夢想企業。 圖／路透
Google以優渥的薪資福利、開放自由的風氣為人所知，是不少人想擠進的夢想企業。 圖／路透

Google以優渥的薪資福利、開放自由的風氣為人所知，是不少人想擠進的夢想企業。一名網友在PTT分享從友人得知的消息，傳聞現下Google的實習生除了月領約10萬，還有大大小小的補助，令他相當驚訝，不禁直呼「這世界真是無奇不有」。

原PO表示，月薪10萬大約是在外商系統廠工作五年的薪資，通常學歷不外乎得是四中電機碩士畢業。不敢相信一個大三實習生的能力，就能超越四中（意即中央、中興、中山、中正大學）電碩工作五年的能力，讓他驚呼「怎麼會差這麼多」。

對此，網友們紛紛留言表示，「Google看實力給薪啊，跟學歷幫的貴族不一樣」、「實習名額少，能進去的應該都超強的吧」、「不然給月薪三萬，你是人才你會想去？」、「好的腦子值得提早保留下來」、「台廠實習在寫excel，Google實習是希望你貢獻project（專案）」、「Google開這個價才能收到想要的人」。

少數網友則是抱持懷疑態度，認為台灣Google給薪不會那麼高，「台灣Google實習生10萬？沒有你要補嗎」、「地點在美國的話換算成NT$10萬聽起來很合理，台灣G的話我不知道」、「台灣沒那麼多啦...」；另外也有網友分享友人在Google實習現況，「實習實力都非常強，但不見得能轉正，我朋友就在裡面實習兩種職位了，目前還不知道未來在哪裡」。

Google 實習 薪資

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