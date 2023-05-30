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鴻海股東會來了！將展示電動車、液冷伺服器等先進技術設備

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海電動巴士。鴻海／提供
鴻海電動巴士。鴻海／提供

鴻海（2317）股東常會將在明(31)日舉辦，今年股東會依舊提供電動巴士MODEL T供股東搭乘，同時，為了進一步讓股東了解鴻海新事業進展，鴻海將在土城總部展示電動車、AR眼鏡、車用半導體、液冷伺服器等設備，讓股東感受鴻海集團營運成果。

鴻海表示，今年的鴻海股東接駁電巴專車MODEL T一樣會風雨無阻，將從捷運頂埔站2號出口旁出發至鴻海土城虎躍總部，提供鴻海股東限定搭乘服務，歡迎預計前來參加實體會議的股東們，可以多多搭乘，也一同響應節能環保愛地球！⁣⁣

本次為了讓股東更進一步了解鴻海在新事業與新技術的進展，鴻海指出，虎躍總部一樓將特別展示去年鴻海科技日所發表的三款鴻海自主研發的電動車，同時也將展出車用半導體、AR眼鏡、數位健康一站式管理體驗及最新的高效儲存系統和液冷伺服器等設備，讓股東們親自參觀、感受集團營運成果。

鴻海電動車。鴻海／提供
鴻海電動車。鴻海／提供

鴻海 股東會 半導體 電動車

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