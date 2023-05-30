黃仁勳回應英特爾追趕宣言 要基辛格跑快點
輝達執行長黃仁勳昨天舉行Computex 2023專題演講之後，30日舉行全球媒體與分析師見面會，共有上百人參加。對於日前英特爾執行長基辛格稱黃仁勳遇到AI熱潮很幸運，英特爾則會花幾年時間趕上，黃仁勳再度引用自己上周對於台大畢業生的勉勵，回應說，要基辛格跑快點，別用走的。
黃仁勳魅力無法擋，在會議開始之前的短暫時間，對於現場的合照要求來者不拒，彷彿變成小型粉絲見面會，甚至當場為其中一人特地帶來的顯卡簽名。
在AI時代，黃仁勳強調現在正進入新紀元，他以自家產品舉例，電腦的型態已有所轉變，且可進行深度學習。
黃仁勳在現場展示輝達AI超級電腦DGX GH200產品，以及GH200 Grace Hopper超級晶片。廣達（2382）旗下雲達科技與美超微將率先在8月推出採用其MGX設計的機型，雲達推出的S74G-2U系統則將使用Grace Hopper超級晶片，所以他也預告，晚點要去參觀雲達的電腦展攤位。
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