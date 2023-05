黃仁勳回應英特爾追趕宣言 要基辛格跑快點

輝達(NVIDIA)執行長暨創辦人黃仁勳日前在台大111學年度畢業典禮致詞過程中,勉勵身處AI時代的畢業生要奮力追求「奔跑吧,別緩行!(Run, don’t walk!)」,且務必記得「Either you’re running for food, or running from being food.(為獲取食物而奔跑/奮鬥,或為了不被當作食物而奔跑/奮鬥)」。不過這句話經各家媒體翻譯之後,讓網紅口譯員「浩爾譯世界」直言「到底哪家媒體先開始翻成威脅的?」、「我覺得扭曲原意了!」。

2023-05-30 11:14