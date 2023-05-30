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全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

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全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

聯合新聞網／ 綜合報導
NVIDIA執行長黃仁勳酷愛以招牌皮衣現身，近來為網友熱議。記者胡經周／攝影
NVIDIA執行長黃仁勳酷愛以招牌皮衣現身，近來為網友熱議。記者胡經周／攝影

NVIDIA執行長黃仁勳酷愛以招牌皮衣現身，近來為網友熱議，無獨有偶，在全球科技業，包括蘋果公司已故創辦人賈伯斯、臉書執行長祖克柏，及SNAP執行長伊萬．斯皮格，都幾乎以同款、同樣式的穿衣風格聞名於企業界。

有趣的是，全球多位知名科技業CEO都偏愛牛仔褲的搭配，上半身則多以灰、黑、白色系的T恤作搭配，只有黃仁勳的偏愛最為「厚實」，以各色皮衣作為個人的招牌風格。

祖克柏曾道出為何選擇同款甚至是同色系的灰色Ｔ恤，他認為衣著簡單化可省去不少麻煩，如此一來，每天可以節省很多時間，以便將寶貴的時間都留給重要決策。

盤點全球CEO酷愛穿同樣式及其所愛的穿衣選擇如下：

祖克柏（Mark Zuckerberg）－圓領黑、灰色Ｔ恤配牛仔褲：

祖克柏招牌圓領灰色Ｔ恤。路透
祖克柏招牌圓領灰色Ｔ恤。路透

祖克柏無論何時，在現身螢光幕前時幾乎都是一襲圓領黑、灰色Ｔ恤搭配牛仔褲的輕鬆穿著，即使是臉書(Facebook)上市敲鐘那天也不例外。近期唯一例外的是，因為使用者資料洩露事件，他前往美國會參加聽證會時，終於換上了正式西裝。據悉，祖克伯的灰色Ｔ恤是出自於義大利知名設計師之手。

圖為祖克柏出席美國國會聽證會時情形。美聯社資料照
圖為祖克柏出席美國國會聽證會時情形。美聯社資料照

蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）－圓領黑色Ｔ恤配牛仔褲：

已故蘋果創辦人賈伯斯生前以黑色高領衣著搭上牛仔褲，成為他獨特的衣著標誌。美聯社資料照
已故蘋果創辦人賈伯斯生前以黑色高領衣著搭上牛仔褲，成為他獨特的衣著標誌。美聯社資料照

已故蘋果公司創辦人史帝夫‧賈伯斯（Steve Jobs），在初登上蘋果新品發表會的舞台時，即以一身黑色高領毛衣現身，從此黑衣、牛仔褲便成為賈伯斯一生的標誌性服裝。但這樣看似簡單，實質源自於三宅一生設計的黑色高領毛衣和破舊牛仔褲，是賈伯斯在某次詢問三宅一生是否能為蘋果設計一件背心時接觸而得。

Snap CEO 伊萬·斯皮格(Evan Spiegel)－黑、白色T恤配牛仔褲：

Snap CEO伊萬·斯皮格。圖擷自theceomagazine.com/
Snap CEO伊萬·斯皮格。圖擷自theceomagazine.com/

年僅32歲的SNAP CEO伊萬．斯皮格，雖身價擁有49億美元，但除了和妻子米蘭達．寇兒恩愛現身時會穿西裝，回歸到本業時則一貫是黑、白色T恤配牛仔褲。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳－皮衣配牛仔褲：

圖為黃仁勳穿著皮衣現身公開場合情形。照片來源：路透/報系資料照
圖為黃仁勳穿著皮衣現身公開場合情形。照片來源：路透/報系資料照

黃仁勳酷愛皮衣，曾以多款不同色系的皮衣現身在螢光幕前，但多半仍以黑色皮衣最為常見，即便創造出虛擬分身Toy Jensen時，仍舊是一貫的皮衣搭牛仔褲造型。

黃仁勳 皮衣 祖克柏 賈伯斯 Snapchat

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