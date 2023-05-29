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重演換柱2.0？ 張亞中批侯友宜民調再降要開臨全會調整

黃仁勳Computex演講 現場3500人捧場

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

人工智慧（AI）與加速運算熱潮不可擋，Computex 2023開幕主題演講於29日登場，主講人輝達執行長黃仁勳的演講內容環繞這兩大主題。他並在演講中展示自家超級電腦系統DGX GH200，規劃將於今年底開始供貨。

黃仁勳29日的主題演講座無虛席，大約開講的2個小時前就有人排隊等著進場聆聽，包括經濟部長王美花、台塑（1301）集團總裁王文淵等都是座上賓。黃仁勳向在場的約3,500名聽眾提到，「現在正處於一個全新運算時代的轉捩點，加速運算和人工智慧已被世界上幾乎所有的運算和雲端公司所接受。」

黃仁勳說，加速運算服務、軟體與系統催生出新的商業模式，且使得現有模式更具有效率。生成式AI、大型語言模型和推薦系統是推動現代經濟發展的引擎。

黃仁勳並介紹輝達全新級別AI超級電腦DGX產品，連接了256個GH200 Grace Hopper超級晶片，而GH200則是把Grace CPU與H100 Tensor核心GPU集合在一個模組內，當中所有超級晶片可以單一GPU的方式來執行各項作業。且GH200整合該公司最先進的加速運算及網路技術，來突破AI發展界線。

黃仁勳表示，包括Google Cloud、Meta與微軟都將率先使用DGX GH200來探索處理生成式AI工作負載的能力。GH200擁有144 TB 的共享記憶體，比前一代A100 320GB系統高出近500倍。這使得開發人員可拿來開發用於生成式AI聊天機器人的大型語言模型、用於推薦系統的複雜演算法，以及用於偵測詐欺及資料分析的繪圖神經網路。

同時，黃仁勳也宣布推出用於打造加速伺服器的模組化參考架構NVIDIA MGX，可滿足各種規模大小資料中心的需求。系統製造商可使用MGX 架構，以符合成本效益的方式開發百種以上伺服器配置。美超微、廣達（2382）旗下雲達將率先在8月推出採用MGX設計的機型。

黃仁勳 AI 超級電腦

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