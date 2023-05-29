快訊

全員維安中！ 日本G7的「全國警察動員記」

台灣女醫學生匈牙利留學遇害 外交部證實：協運遺體返台

台股創逾一年新高！外資買超逾275億元 大買這10檔

明泰搶進 Computex 秀 800G 資料中心交換機及 WiFi 7

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠明泰科技（3380）將在COMPUTEX 2023展出最新Wi-Fi 7家用路由器、5G微型無線電單元（Micro Radio Unit），同時秀800G資料中心用交換器。

明泰表示，參加明基佳世達集團Computex Smart+展區，於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館4樓，合力打造更智慧、更永續的未來。

明泰表示，不僅持續開發5G創新技術，推動通訊基礎設施升級5G應用工業4.0，也開拓多元智慧城市等新服務應用，本次參展產品亦符合SDGs 4 優質教育、SDGs 8合適的工作及經濟成長、SDGs 9 永續工業與基礎建設，翻轉新商模的同時也兼具ESG永續發展。

明泰指出，將展出的Wi-Fi 7家用路由器採用320 MHz頻寬、4K-QAM和多重連接模（MLO），提供更穩定的無線傳輸速率，以及更佳的訊號覆蓋率，具備MESH功能，搭載高功率天線，達到更廣的無線訊號覆蓋及牆壁穿透能力，減少室內訊號死角，主要應用在家庭環境中，提供每位使用者流暢的上網環境，以滿足不同應用場域中的連網需求。

此外，明泰看準市場高速移動連網需求的激增，推出5G微型無線電單元（Micro Radio Unit）屬於戶外型、體積小巧、功耗低、安裝靈活，可運用在城市建設基礎設施上，增添設備架設的彈性，可安裝在建築物、路燈、廣告牌等城市基礎設施上，同時可進行網絡控制，確保網絡的穩定和可靠性。應用場域為工業製造、互聯網應用、農業領域、智慧城市等。

而各界關注的交換器產品，明泰表示，於會中展出800G資料中心交換機、5G虛擬化運算平台（MEC）、AIoT行車紀錄器（AIoT Dash Cam），以及雷達影像門鈴解決方案。

明泰 5G

延伸閱讀

技嘉強勢登場 COMPUTEX展出AI超級晶片伺服器

剛結束Computex演講就站台聯發科！ 黃仁勳：今晚還要去夜市吃這兩樣食物

Arm CEO 參與 Computex 暢談 AI 驅動運算未來

Computex 2023／NVIDIA黃仁勳演講 人潮擠爆現場

相關新聞

聯發科與輝達強強聯手攻車用 2025年推出首款智慧座艙

台灣晶片設計龍頭聯發科（2454）今日宣布與輝達 (NVIDIA) 合作，雙方將充分發揮各自汽車產品組合的優勢，共同為新...

黃仁勳：繪圖處理器效能5年提升1000倍 超越摩爾定律

輝達執行長黃仁勳今天表示，加速運算和生成式人工智慧是當今電腦產業兩大應用，軟體不再是電腦編碼，是工程師與超級電腦合作的工...

剛結束Computex演講就站台聯發科！ 黃仁勳：今晚還要去夜市吃這兩樣食物

晶片大廠聯發科（2454）於今（29）日下午舉行「旗艦科技 智領未來」記者會，除了執行長蔡力行與多位公司高層到場，包括近...

鴻家軍股東會 營運風向球

股東會旺季正式展開，計有337家上市櫃公司齊聚本周召開，最備受市場矚目為生產線遍布科技次產業的鴻海家族，其中大家長鴻海預訂在5月31日舉行，下半年景氣展望、電動車客戶開發進度、AI伺服器展望、高階iPhone 15開發進度、競爭對手的挑戰、合作夥伴Lordstown的進展，以及夏普未來營運狀況等，都將成為焦點。

「我們和電動車完全沾不上邊」夏普結親鴻海6年再現虧損，當中發生什麼事？

大型液晶面板企業夏普的2022財年（截至2023年3月）合併財報時隔6年再次轉為最終虧損。這是該公司被台灣鴻海精密工業收歸旗下之後首次計提營業虧損，母公司對此表現出冷靜的反應。過去鴻海創始人郭台銘曾稱夏普是全球通用的強大品牌，並拋出橄欖枝，將其納入集團旗下。兩家公司本應屬於蜜月關係，如今似乎出現了隔閡。

黃仁勳台語推銷GPU「買越多省越多」 現場一片笑聲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台北國際電腦展發表演講並化身超級業務員，強調用繪圖處理器會比中央處理器省下更多成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦