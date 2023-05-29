明泰搶進 Computex 秀 800G 資料中心交換機及 WiFi 7

網通大廠明泰科技（3380）將在COMPUTEX 2023展出最新Wi-Fi 7家用路由器、5G微型無線電單元（Micro Radio Unit），同時秀800G資料中心用交換器。

明泰表示，參加明基佳世達集團Computex Smart+展區，於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館4樓，合力打造更智慧、更永續的未來。

明泰表示，不僅持續開發5G創新技術，推動通訊基礎設施升級5G應用工業4.0，也開拓多元智慧城市等新服務應用，本次參展產品亦符合SDGs 4 優質教育、SDGs 8合適的工作及經濟成長、SDGs 9 永續工業與基礎建設，翻轉新商模的同時也兼具ESG永續發展。

明泰指出，將展出的Wi-Fi 7家用路由器採用320 MHz頻寬、4K-QAM和多重連接模（MLO），提供更穩定的無線傳輸速率，以及更佳的訊號覆蓋率，具備MESH功能，搭載高功率天線，達到更廣的無線訊號覆蓋及牆壁穿透能力，減少室內訊號死角，主要應用在家庭環境中，提供每位使用者流暢的上網環境，以滿足不同應用場域中的連網需求。

此外，明泰看準市場高速移動連網需求的激增，推出5G微型無線電單元（Micro Radio Unit）屬於戶外型、體積小巧、功耗低、安裝靈活，可運用在城市建設基礎設施上，增添設備架設的彈性，可安裝在建築物、路燈、廣告牌等城市基礎設施上，同時可進行網絡控制，確保網絡的穩定和可靠性。應用場域為工業製造、互聯網應用、農業領域、智慧城市等。

而各界關注的交換器產品，明泰表示，於會中展出800G資料中心交換機、5G虛擬化運算平台（MEC）、AIoT行車紀錄器（AIoT Dash Cam），以及雷達影像門鈴解決方案。