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群聯萬箭齊發 於 Computex 大秀高速傳輸與儲存解決方案

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台北國際電腦展COMPUTEX預計在5月30日揭幕，NAND控制晶片暨儲存解決方案的全球領導廠商群聯電子（8299） 也於今（29）日Computex揭幕前夕，大秀高速傳輸與儲存解決方案，點亮智慧儲存未來。

延續領先全球推出的旗艦PCIe 5.0 SSD PS5026-E26儲存方案，群聯在今年Computex展出全新搭載7nm的低功耗PCIe 5.0 DRAM-Less SSD控制晶片PS5031-E31T，最高讀寫效能將可達到10.5GB/s，是一款兼具效能與功耗的PCIe 5.0 SSD儲存方案。

此外，群聯也同步推出搭載12nm且最高讀寫速度達到7400/6400 MB/s的新世代PCIe 4.0 DRAM-Less SSD PS5027-E27T，預計PCIe 5.0 PS5031-E31T與PCIe 4.0 PS5027-E27T SSD儲存方案將完整滿足不同PC OEM夥伴客戶的需求。

隨著AI伺服器以及雲端服務的盛行，群聯展出全系列的企業級SSD，包含分別支援Dual-port與Single-port且最高容量達32TB的PCIe 4.0 SSD X1與P1儲存方案、支援新式E1.S外觀尺寸的PCIe 5.0 PS5026-E26DC與PCIe 4.0 PS5018-E18DC儲存方案，將助力企業、資料中心、雲端服務、與AI伺服器等完成各種企業級儲存應用的挑戰。

執行長潘健成表示，科技正以十倍速躍進，各國在經歷晶片短缺後紛紛加重在半導體領域投資，科技創新在全球已成為最重要的話題之一，而在所有科技創新的過程中，高速資料傳輸與儲存扮演著關鍵的重要角色，也因此，公司推出一系列獲得PCI-SIG認證的PS7101/PS7102/PS7103 PCIe 5.0 Redriver IC，滿足PC 和Server不同架構的需求。

潘健成指出，群聯的PCIe 5.0 Retimer IC已經送樣客戶並開始進行量產的準備，全方位協助全球客戶解決高速訊號衰減的問題。

潘健成進一步說，AI人工智慧ChatGPT的興起，除了對AI伺服器與儲存需求有正面幫助外，AI人工智慧也逐漸在各種NAND儲存應用普及，包含手機語音辨識、電腦輔助軟體、工業自動化、甚至自駕車系統等，這些應用都跟NAND儲存產品息息相關。

PS5 SSD

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