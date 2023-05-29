技嘉強勢登場 COMPUTEX展出AI超級晶片伺服器

台北國際電腦展COMPUTEX 2023即將盛大登場，技嘉（2376）GIGABYTE將於南港展覽館一館一樓，以攤位主題「Future of COMPUTING邁入運算未來式」，展出推動未來產業變革的尖端技術和解決方案，引領業界邁向AI智慧轉型、節能永續新時代。

今年COMPUTEX，技嘉以前所未見的規模，展出超過110件產品，包含業界頂尖的AI/HPC超級晶片伺服器、先進資料中心、綠色機房、工業電腦和物聯網等智慧產業應用，以及享譽國際的電競和創作者電腦產品，呈現技嘉全方位的產品研發硬實力。

今年，人工智慧（AI）的「iPhone時刻」已經到來，引領各產業進入革命性創新。面對各種相關應用的急速發展，全球中大型資料中心對AI運算伺服器以及超級電腦需求亦全面上揚，技嘉帶領子公司技鋼科技於COMPUTEX展出多款資料中心AI運算解決方案。其中，全球第一款獲得NVIDIA認證的HGX H100 8-GPU SXM5伺服器G593-SD0是一大亮點，搭載第四代Intel Xeon處理器以及八顆NVIDIA H100 SXM5 GPU，搭配技嘉領先業界的氣冷散熱技術，讓G593-SD0得以在緊密的5U伺服器機箱內高速處理深度學習模型訓練、生成式AI等極度繁重的工作負載，是發展尖端AI科技的首選。

另外，技嘉伺服器搭載萬眾矚目的NVIDIA超級晶片：Grace CPU與Grace Hopper也將首次亮相。這兩款未曾公開的高密度伺服器，在Arm Neoverse V2核心下，具備超高頻寬記憶體和NVLink®-C2C內聯架構，突破AI/HPC運算極限。整體而言，技嘉這次展出的頂級規格AI運算伺服器，揭示資料中心已進入百萬兆級運算時代，助企業和科學研究實現卓越的AI創新成果。

因應全球產業邁入綠色轉型和節能減碳浪潮，技嘉的伺服器先進冷卻技術，已協助全球半導體代工龍頭、電信業和歐洲頂尖科研中心大幅提升資料中心的能源使用效率，節省耗能和維護成本，樹立綠色運算新典範。技嘉於COMPUTEX實機展出三台「浸沒式冷卻解決方案」冷卻槽以及多款伺服器，展現兼具實用性和未來性的綠色機房解決方案，協助企業客戶提升電力使用效率、降低碳排放，實現運算效能突破。

除了展出綠色機房解決方案，技嘉也首度在COMPUTEX呈現多年來在企業經營、生產線管理的節能永續成就。技嘉持續研發對環境友善的創新產品、降低生產線耗能和碳排放、並落實電子廢棄物循環經濟，自2009年以來，已成功降低34%的能源消耗以及43%的溫室氣體排放。2022年，技嘉連續第二年獲得CDP氣候變遷評比「領導級」評價，ESG績效深受國際肯定。

現今科技創新和數位化服務普及，皆需要資料中心的運算量能支撐。技嘉於COMPUTEX展出多款適用於雲端運算、資料儲存、邊緣運算的次世代伺服器，以及可供IT人員彈性規劃運算架構的伺服器主機板、網路卡，提供多樣性的選擇。除了搭載AMD、Ampere、Intel、NVIDIA最新世代晶片的伺服器，現場也展示EIA以及OCP（開放運算計畫）規格機架以及相對應的伺服器，以卓越的擴展性、高功率密度和先進散熱機制，讓小型機房或大規模IT部署皆能快速升級為先進資料中心，發揮最佳化的運算效能和營運成本。

從資料中心到終端的產業應用，技嘉結合AI科技和工業電腦、物聯網技術協助製造、零售、自駕車、醫療照護等產業邁入智慧升級。技嘉將展出的智慧應用涵蓋邊緣運算、工業主機板、嵌入式系統、微型電腦、車聯網等設備。這些搭載新世代晶片技術的智慧應用，整合業界現有系統後，能夠發揮更強大的運算能力、更靈活的架構和可擴展性，讓智慧產業落地成真，提升營運效率、開創無限商機。