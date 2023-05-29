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威剛董座看記憶體 估DRAM現貨價格於本季落底
看待記憶體產業最新市況，模組廠威剛（3260）董事長陳立白今（29）日表示，現在看來第2季會優於第1季，估DRAM現貨價格於本季落底，PC需求比上一季度好轉很多，伺服器也因為AI議題隨之升溫，NAND的現貨價格落底時間則預期在第3季。
陳立白指出，在通膨和能源價格偏高之下，多少會影響消費力，不過觀察到庫存水位有比較低，以DRAM來說，在原廠減產、降低資本支出等，以及穩固甚至拉升價格，都挹注DRAM現貨價格將落底，第3季持續回溫。
NAND方面，由於原廠的虧損狀況更為嚴重，但供貨情況又比DRAM來得複雜，所以研判NAND現貨價格會在第3季落底。
針對近期最夯的AI議題，陳立白分析，AI的應用面是顛覆性的，和威剛關係較高的會在電競這一塊，正向看待整體市場需求大幅增加的時間點會在2024年。
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