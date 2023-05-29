面對未來挑戰 施振榮：人才培育是領導人最重要的責任

PC品牌大廠宏碁（2353）集團創辧人施振榮表示，台灣面對未來種種的新挑戰，人才培育是領導人最重要的責任，從王道來看雖然人才培育是對隱性價值的投資，卻十分關鍵，因為有好的人才才能為未來創新，也才能引領台灣在未來繼續創造價值。

施振榮29日以亞太堅靭研究基金會董事身份為亞堅會2023國際論壇「人才創新」的主題做開場引言時，強調人才培育對台灣及企業的重要性，並且呼籲領導人要加以重視，並且要繼續為人才搭建舞台。

他指出，從王道來看，雖然「有形、直接、現在」的顯性價值大家比較有感，但創造「無形、間接、未來」的隱性價值，卻往往會帶來更長遠的影響力，而培育人才就是一項長期對隱性價值的投資項目，最終往往能為企業帶來長期最大的總價值，所以我常說經營企業要算總帳，不能只看一時。

施振榮表示，以Acer為例，宏碁當年的企業文化與管理哲學就堅持人性本善，希望打造一個可以讓所有同仁都可以發揮潛能的舞台，尤其宏碁發展的過程中，強調分散式管理，授權給同仁做決策。

他說，授權是宏碁的企業文化之一，雖然授權有時員工會犯錯，但也這給員工歷練的最好機會，在過程中累積經驗，所以宏碁會為員工繳學費，為員工的成長而付出代價。

宏碁在人才培育的企圖心與目標，諸如在1992年時提出「群龍計畫」，目標要訓練出100位總理當家作主，能有更大的發揮舞台與空間；此外，當時也喊出了「21 in 21」的目標，指的是宏碁在進入21 世紀後目標要有21家上巿公司。

施振榮表示，如今經過三十個年頭，當年的泛宏碁集團家族成員，包括宏碁、佳世達、友達、緯創等集團，累計已有24家上巿櫃（含興櫃）公司，且在集團內部加計其他離職同仁到業界擔任CEO等級的職位，算算也都已培育遠超過百位以上的總經理，實現了當年的理想與目標。

此外，宏碁在國際化的發展過程中，施振榮表示，1992年也以「全球品牌、結合地緣」的發展策略，與在地的合作夥伴攜手共創價值，落實當地化的經營管理，培育國際化人才，這也是有別於美、歐、日等國的「第四種國際化模式」。

而2004年底施振榮由宏碁退休後，他並沒有從社會退休，仍持續善盡個人的社會責任(PSR)。施振榮表示，所以我退休後透過所成立的智榮基金會繼續投入各項培育人才的計畫，希望為台灣社會培育未來需要的人才。

此外，在2011年並與陳明哲教授攜手開辦「王道薪傳班」，培育華人全球化的管理人才，這些都是希望能為台灣未來可能面對的挑戰超前部署，培養未來的人才。