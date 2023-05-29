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一個時代的結束！ 李焜耀退出佳世達董事會

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園即時報導
佳世達董事長李焜耀。聯合報系資料照
佳世達董事長李焜耀。聯合報系資料照

佳世達（2352）今（29）日舉行股東會，選出新一屆董事會，擴增董事會席次，新增兩席獨董，明基友達集團創辦人李焜耀繼去年退出面板大廠友達（2409）董事會後，今年再退出佳世達董事會，象徵完全交棒，開啟明基佳世達及友達集團全新時代。

佳世達上屆董事會四席董事三席獨董，包含榮譽董事長李焜耀、董事長陳其宏、董事彭双浪、董事黃漢州、獨董則有范成炬、獨董顏漏有、獨董徐爵民。

新一屆董事會為四席董事五席獨董，既有董事為陳其宏、彭双浪、黃漢州及獨董徐爵民、顏漏有，新增友達陳建斌、獨董陳良基、獨董林秋蓮、獨董黃淑君。

值得一緹的是，李焜耀繼去年退出面板大廠友達董事會後，今年佳世達也退出董事會，象徵完全交棒給專業經理人，正式進入全新時代。

佳世達表示，為持續提升公司治理，此次九席董事結構為五席獨立董事，首度過半，且有兩席女性獨董當選，整體董事會成員涵蓋企業管理、科技產業、創業投資、永續發展、財務會計、風險管理、資訊安全、學術研究等專業領域，符合多元化專業條件。

佳世達指出，改選後本公司榮譽董事長李焜耀不再擔任本公司董事，此乃其個人規劃，本公司亦感謝李焜耀先生的貢獻與傳承，建立完善的公司文化及制度，成為我們最重要的資產。

佳世達 友達

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