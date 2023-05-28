輝達黃仁勳：AI是台灣黃金契機

晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳昨（27）日到台大畢業典禮致詞，向畢業生大談人工智慧（AI）的重要性，強調AI將改變所有產業、讓電腦產業重生，是台灣的黃金契機。

黃仁勳說：「靈活的企業將把握AI的機會提升地位，不太這麼做的公司將會凋零。」

黃仁勳說，2023年畢業生就和他一樣，他是在個人電腦和晶片革命時期，而今年的畢業生就站在AI的起跑線上，每個產業都將革命性地被改變，「2023會是AI的起飛元年」。他說在過去40年，我們創造了個人電腦、網路、行動裝置雲端。現在則是AI時代，他要畢業生思考，「你將創造什麼？」

他說，AI可創造從來沒有出現過的新工作機會，例如數據工程、AI工廠營運以及AI安全工程，此外，自動化工作毫無疑問地將淘汰一些工作，AI確定將改變所有工作，大幅加強程式設計師、藝術家、設計師及製造業規劃者的表現。

圖／經濟日報提供

黃仁勳說：「每家企業與你們必須學習運用AI的優勢，在AI的幫助下，做些驚人的事。」

黃仁勳表示，從各方面來看，這是電腦產業重生的機會，對於台灣企業來說，這是個黃金契機，而台下的畢業生正是台灣AI產業發展的重要基石。他說，現在正處於重大科技時代的開端，每個運算環節都被AI重新翻轉。

黃仁勳指出，就像在他在1984年畢業時，當年是個完美的畢業年分，「我預測2023年也將如此」。他說，他畢業當時，IBM個人電腦跟MAC麥金塔啟動了個人電腦革命，也展開了晶片和軟體產業的新時代，在個人電腦產業發展40年後，人類發明了AI領域，AI軟體開啟電腦自動化應用的一扇窗，創造醫療、金融、智慧交通等數十兆美元的產業機會。

對於有人擔憂AI會取代人類的工作，黃仁勳表示，人類正在開啟另一階段的科技領域，就像之前的個人電腦、網際網路、手機、雲端等時代，但是AI的改變更是徹頭徹尾，因為AI將改變電腦從軟體架構到運算能力的所有架構，AI將徹底重新定義運算。