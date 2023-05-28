聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達黃仁勳：AI是台灣黃金契機

經濟日報／ 記者陳苓簡國帆陳昱翔／台北報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，昨天擔任台大畢業典禮致詞嘉賓，強調AI將改變所有產業、讓電腦產業重生，是台灣的黃金契機。記者曾原信／攝影
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，昨天擔任台大畢業典禮致詞嘉賓，強調AI將改變所有產業、讓電腦產業重生，是台灣的黃金契機。記者曾原信／攝影

晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳昨（27）日到台大畢業典禮致詞，向畢業生大談人工智慧（AI）的重要性，強調AI將改變所有產業、讓電腦產業重生，是台灣的黃金契機。

黃仁勳說：「靈活的企業將把握AI的機會提升地位，不太這麼做的公司將會凋零。」

黃仁勳說，2023年畢業生就和他一樣，他是在個人電腦和晶片革命時期，而今年的畢業生就站在AI的起跑線上，每個產業都將革命性地被改變，「2023會是AI的起飛元年」。他說在過去40年，我們創造了個人電腦、網路、行動裝置雲端。現在則是AI時代，他要畢業生思考，「你將創造什麼？」

他說，AI可創造從來沒有出現過的新工作機會，例如數據工程、AI工廠營運以及AI安全工程，此外，自動化工作毫無疑問地將淘汰一些工作，AI確定將改變所有工作，大幅加強程式設計師、藝術家、設計師及製造業規劃者的表現。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

黃仁勳說：「每家企業與你們必須學習運用AI的優勢，在AI的幫助下，做些驚人的事。」

黃仁勳表示，從各方面來看，這是電腦產業重生的機會，對於台灣企業來說，這是個黃金契機，而台下的畢業生正是台灣AI產業發展的重要基石。他說，現在正處於重大科技時代的開端，每個運算環節都被AI重新翻轉。

黃仁勳指出，就像在他在1984年畢業時，當年是個完美的畢業年分，「我預測2023年也將如此」。他說，他畢業當時，IBM個人電腦跟MAC麥金塔啟動了個人電腦革命，也展開了晶片和軟體產業的新時代，在個人電腦產業發展40年後，人類發明了AI領域，AI軟體開啟電腦自動化應用的一扇窗，創造醫療、金融、智慧交通等數十兆美元的產業機會。

對於有人擔憂AI會取代人類的工作，黃仁勳表示，人類正在開啟另一階段的科技領域，就像之前的個人電腦、網際網路、手機、雲端等時代，但是AI的改變更是徹頭徹尾，因為AI將改變電腦從軟體架構到運算能力的所有架構，AI將徹底重新定義運算。

黃仁勳 軟體 晶片

延伸閱讀

台大畢典為何邀黃仁勳？校長陳文章指1關鍵：值得學生借鏡

高親和力、幽默 AI教父黃仁勳人氣旺

整理包／輝達CEO黃仁勳台大畢業演說全文六重點 一次看

黃仁勳穿皮衣、講台語、喊加油 台大畢業生熱情包圍爭睹本尊

相關新聞

輝達黃仁勳：AI是台灣黃金契機

晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳昨（27）日到台大畢業典禮致詞，向畢業生大談人工智慧（AI）的重要性，強...

輝達創辦人黃仁勳：奔跑吧 別緩行

台灣大學昨天舉行一一一學年畢業典禮，邀請輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳擔任致詞嘉賓。他勉勵畢業生勇敢面對錯誤和...

高階散熱模組看漲 獲利補

AI應用及高速運算需求持續激增，散熱需求同步看漲，包括雙鴻、尼得科超眾、奇鋐、建準等業者高階散熱產品均價（ASP）均呈現...

緯創：AI是十年大趨勢

AI應用發燒，伺服器業者如今「言必稱AI」，除鴻海、技嘉、華碩、宏碁、神達及緯穎宣稱有AI伺服器產品，廣達也透露AI機櫃...

黃仁勳分享三故事：別害怕承認錯誤

輝達執行長黃仁勳27日向台大畢業生分享了三個故事，回述當年創立輝達的辛苦，他說創業一路走來，「充滿羞辱的失敗」，公司還差...

疫後盛事 台北電腦展 千廠商明登場

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於五月二十九日至六月二日盛大登場，今年共有一千家廠商參加，使用三千個攤位，堪稱疫情後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦