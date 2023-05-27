鴻海子公司鴻佰參加電腦展 大秀科技肌肉

鴻海集團旗下鴻佰科技繼去年線上參展備受關注後，今年擴大參與台北國際電腦展(COMPUTEX 2023)，除以實體產品大秀綠色科技外，同時亦以“Think Green, Build Green”為主題，讓大家一窺鴻佰科技如何將環境永續理念，注入企業營運的各個層面，建構綠色生態，以科技打造更美好未來。

綜觀近期科技發展，AI相關議題掀起全球熱潮，除帶來新的產業成長之外，也大幅推升算力需求、資料中心耗電量攀升，不僅對環境造成衝擊，也帶來解熱難題。面對企業永續管理能力的挑戰，鴻佰科技致力研發綠色節能科技，在追求高效能的同時，力促環境與科技發展均衡，以技術實力打造伺服器綠色生態。

有鑑於此，鴻佰科技藉本次參與盛會，展出多項綠色永續商品及解決方案，主力商品之一即為模組化伺服器。鴻佰跳脫傳統思惟，將伺服器設計架構拆解為數個模組，透過模組間自由搭配，可組合出滿足各種工作負載之系統；模組還可重複使用，透過更新單個模組，即可增加系統跨世代使用率，有效延長產品壽命，減少資源浪費及降低碳排放量。同時，亦可支援第四代AMD EPYC™處理器與第四代Intel® Xeon®可擴充處理器。

另一展覽亮點是鴻佰先進冷卻技術，涵蓋沉浸式冷卻與符合ORv3標準的液冷機櫃解決方案，可滿足不同資料中心環境的冷卻需求，並進一步降低其營運成本與PUE值，逐步實踐資料中心永續營運。鴻佰科技具備高度整合實力，提供從設計、驗證到生產最完善的一站式系統服務，其機櫃組件採模組化設計，可快速建置滿足客戶需求的液冷解決方案。

其他展區包含「AI新動能」，展示鴻佰最新高效儲存系統和液冷AI伺服器，釋放AI無限潛能；以及「綠色迴廊」聚焦鴻佰如何推動ESG，履行永續承諾。鴻佰身為全球領先雲端基礎設施供應商，期望透過綠色創新技術幫助客戶加速實踐永續發展目標，並攜手與生態系夥伴一同解決全球嚴峻挑戰，共創零碳美好未來。